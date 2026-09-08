...50 (zuvor 46) Franken für die Aktie der grössten Schweizer Bank. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass er an seiner OVERWEIGHT lautenden Kaufempfehlung festhält. Trägt mit den Anpassungen den weiterhin sehr freundlichen Finanzmärkten sowie den dadurch günstigen Aussichten im Kerngeschäft der UBS Rechnung. Strengere Eigenmittelvorschriften seien durchaus aus eigener Kraft erreichbar, meint Abouhossein weiter. Zweithöchstes mir bekanntes Kursziel. Nur der Jefferies-Analyst traut der UBS-Aktie einen Vorstoss in noch höhere Kurssphären zu mit BUY bis 60 Franken.