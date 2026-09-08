Das ist an den Märkten passiert
...50 (zuvor 46) Franken für die Aktie der grössten Schweizer Bank. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass er an seiner OVERWEIGHT lautenden Kaufempfehlung festhält. Trägt mit den Anpassungen den weiterhin sehr freundlichen Finanzmärkten sowie den dadurch günstigen Aussichten im Kerngeschäft der UBS Rechnung. Strengere Eigenmittelvorschriften seien durchaus aus eigener Kraft erreichbar, meint Abouhossein weiter. Zweithöchstes mir bekanntes Kursziel. Nur der Jefferies-Analyst traut der UBS-Aktie einen Vorstoss in noch höhere Kurssphären zu mit BUY bis 60 Franken.
New Yorker Börse vergangene Nacht feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings höher gestellt. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Europa zur Stunde noch richtungssuchend. Vorzeichen für die Schweiz des Schwergewichts Novartis wegens negativ. Bitcoin wieder unter 80'000 $. Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls im Angebot. Gold und Silber hingegen flott unterwegs.
SMI vorbörslich von Schwergewicht Novartis nach unten gezogen. Roche und Swiss Re einzige Blue Chips im Plus. Bei den Nebenwerten lassen Oerlikon, Sandoz, SoftwareOne und Bachem die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Oerlikon +1.4% (Investorentag)
SoftwareOne +1.4% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Novartis -5.2% (Produktrückschlag)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Novartis: Wirkstoff Del-Desiran zeigt in fortgeschrittenen Studien nicht die erhoffte Wirksamkeit. Dritter produktseitiger Rückschlag für die Basler innerhalb von wenigen Tagen. Mittelfristziele werden durch das Unternehmen jedoch bestätigt. Barclays erhöht auf 130 (125) Fr. mit EQUAL WEIGHT und Vontobel senkt auf 125 (128) Fr. mit HOLD.
Sunrise: Swisscanto trennt sich von Aktien. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit November wieder weniger als 3pc am Telekommunikationsunternehmen.
Ascom: Erhält in Norwegen den Zuschlag für zwei Aufträge im Umfang von 80 Mio Fr. (!!!) verteilt auf sieben Jahre. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Gurit: Octavian will es wissen mit BUY bis 65 (52) Fr. Zuständige Analystin lobt die Fortschritte auf der Kostenseite.
Lonza: Barcalys erhöht auf 730 (680) Fr. mit OVERWEIGHT. Erachtet die Wachstumsaussichten als intakt.
Newron: Sichert sich im Rahmen der im Februar bekanntgewordenen Finanzierungsrunde weitere 5.5 Mio €.
Oerlikon: Vorabinformationen zum heutigen Investorentag umfassen neue ambitionierte Mittelfirstziele. Strebt bis 2030 einen Jahresumsatz von mehr als 2 Mrd Fr. bei einer op. Marge von 20pc und mehr an. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 5.50 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Sandoz: Lädt heute ebenfalls zum Investorentag. Ambitionierte neue Mittelfristziele dürften an der Börse gut ankommen. Barclays ist für OVERWEIGHT bis 93 (81) Fr.
SoftwareOne: Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 12 (8) Fr. Gewinnschätzungen werden um bis zu 22pc nach oben genommen.