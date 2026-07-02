...durchaus auch bei Nestlé positiv auf die Aktienkursentwicklung abfärben, spannen die beiden Unternehmen doch schon seit 1990 als "Cereal Partners Worldwide" auf dem Gebiet von Frühstücksflocken zusammen. Wahrscheinlichkeit eines weiteren überzeugenden Quartalsabschlusses scheint gestiegen. Nun heisst es warten bis zum frühen Morgen des 23. Juli. Zur Erinnerung: Den Veveyanern gelangen zuletzt bereits drei positive Zahlenüberraschungen in Folge.