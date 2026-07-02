Das ist an den Märkten passiert
...durchaus auch bei Nestlé positiv auf die Aktienkursentwicklung abfärben, spannen die beiden Unternehmen doch schon seit 1990 als "Cereal Partners Worldwide" auf dem Gebiet von Frühstücksflocken zusammen. Wahrscheinlichkeit eines weiteren überzeugenden Quartalsabschlusses scheint gestiegen. Nun heisst es warten bis zum frühen Morgen des 23. Juli. Zur Erinnerung: Den Veveyanern gelangen zuletzt bereits drei positive Zahlenüberraschungen in Folge.
New Yorker Börse nach mehreren freundlichen Tagen zuletzt mit einem schweren Stand. Langfristzinsen schiessen urplötzlich wieder nach oben und erweisen sich als "Spielverderber". US-Aktienfutures geben anfängliche Gewinne heute früh im asiatischen Handel wieder ab. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Gold und Silber ebenfalls.
SMI vorbörslich nur dank den Schwergewichten UBS und Roche im Plus. Bei den Nebenwerten fallen einzig höhere AMS Osram auf.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Roche +1.6% (Produkterfolg)
AMS Osram +1.2%
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Grösste Schweizer Bank übertrifft die Kapitalanforderungen der momentanen Too-Big-To-Fail-Regulierung, wie aus dem Stabilitätsbericht der SNB hervorgeht. Politisches Seilziehen um die künftigen Anforderungen geht indes weiter. Morgan Stanley erhöht zähneknirschend auf 39 (35) Fr. mit UNDERWEIGHT.
Swatch Group: UBS-Luxusgüteranalystin beisst sich fest mist SELL bis 92 (95) Fr. Die Gewinnkraft und -qualität des Uhrenherstellers aus Biel bleibe schwach, so ihr Votum. Tiefstes mir bekanntes Kursziel für die Inhaberaktie. HSBC deutlich zuversichtlicher mit HOLD bis 190 (180) Fr.
Holcim: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 86 (87) Fr. Geht von einer weiteren Erhöhung der Absatzpreise aus.
Molecular Partners: Partner Orano behandelt erstmals Lungenkrebs-Patienten mit dem Wirkstoff MP0712.
Novartis: Europäische Arzneimittelbehörde EMA erteilt der Gen-Therapie Itvisma die Marktzulassung. Was zu erwarten war... Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 135 Fr.
Plazza: Aktionärsgruppe um Thomas Schmidheiny löst sich auf. Schritt kommt für Beobachter nicht überraschend.
Richemont: Royal Bank of Canada erhöht auf 200 (175) Fr. mit SECTOR PERFORM und die UBS sogar auf 213 (186) Fr. mit BUY. In Analystenkreisen stellt man sich jetzt schon auf ein erfreuliches Ergebnis ein.
Roche: Lungenkrebsmittel Divarasib in fortgeschrittenen Vergleichsstudien mit vielversprechenden Resultaten. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 348 Fr.
Schindler: Citigroup trimmt auf 322 (325) Fr. mit BUY. Nimmt auf die Zahlen hin nur kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Schweiter: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gegenwert von knapp 150'000 Fr. an.
Sika: Barclays erhöht händeringend auf 185 (150) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Zuständiger Analyst rechnet ab dem angelaufenen dritten Quartal mit deutlichen Preissteigerungen.
Swiss Life: Lebensversicherer aus Zürich schliesst die Übernahme der deutschen Telis erfolgreich ab. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 870 Fr.
Temenos: Swisscanto tritt als Verkäuferin von Aktien in Erscheinung. ZKB-Fondstochter hält erstmals wieder weniger als 3pc an der Genfer Bankensoftware-Schmiede.
VAT Group: Aktie für Goldman Sachs ein KAuf bis 719 (703) Fr. Raum für Gewinnverbesserungen im Service-Geschäft wird noch immer unterschätzt.
Derivate: Frühe Aktivitäten im Call-Warrant RIAUJB auf Rieter sowie im Knock-out-Call OSPD2V und im Barrier Reverse Convertible RSPALV auf SpaceX. Grössere Umsätze auch im Call-Warrant WPGAYV auf Partners Group.