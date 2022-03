Börse in New York gibt anfängliche Gewinne in der zweiten Sitzungshälfte wieder ab. Tech-Giganten ächzen unter steigenden Zinsen. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit 2.14pc auf höchstem Stand seit Frühsommer 2019. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.5pc schwächer. Selbiges gilt für die dortigen Börsen. China und Hongkong erneut unter Verkaufsdruck. Europa und die Schweiz heute vor einer ziemlichen Bewährungsprobe.