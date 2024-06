New Yorker Börse vergangene Nacht uneinheitlich. Schwergewicht Nvidia dem breiten Markt nach mehreren schwachen Tagen eine wertvolle Stütze. Gelegenheitskäufe zünden ein kleineres Kursfeuerwerk. Kauflaune hält sich ansonsten in Grenzen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Mal abwarten, ob und was Europa und die Schweiz heute so reissen.