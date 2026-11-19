Das ist an den Märkten passiert
...wo "der Mann mit Fliege" als Nächstes zuschlagen könnte. Es fallen Namen wie etwa Arbonia oder Rieter. Doch auch eine Beteiligungserhöhung bei Amrize oder Autoneum sei nicht auszuschliessen, heisst es. Harren wir folglich doch mal der Dinge, die da kommen könnten. Gut verdient an Holcim haben die Ebners jedenfalls.
New Yorker Börse gibt frühe Gewinne teilweise wieder preis. Ein blosses Strohfeuer, wie Beobachter mir gegenüber meinen. Ausgabepreis für Anthropic leicht enttäuschend. Bewertung des Claude-Anbieters somit "bloss" bei rund 1500 Mrd $. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings flott unterwegs. Gewinnen bis zu 1.9pc. Gelingt die Erholung wenigstens dieses Mal? Asiatische Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz dennoch positiv. Bitcoin weiterhin unter Druck. Ethereum und andere Kryptowährungen zumindest nachgebend. Gold und Silber zur Stunde zumindest etwas höher.
Novartis vorbörslich einzige SMI-Aktie mit negativen Vorzeichen. Amrize, ABB und Alcon hingegen gefragt. Bei den Nebenwerten führen Belimo, AMS Osram und VAT Group die Gewinnerliste an.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Belimo +3.3% (Heraufstufung)
AMS Osram +2.4% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Novartis -0.7% (Investorentag)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Keefe, Bruyette & Woods startet mit UNDERPERFORM bis 550 Fr. Ausserdem erster grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage seit einer gefühlten Ewigkeit im Umfang von 2.4 Mio Fr. Letzte vergleichbare Verkaufstransaktion geht auf Mitte April zurück.
Novartis: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen höhere firmeneigene Schätzungen für den Spitzenumsatz von Medikamenten wie Leqvio, Scremblix, Kesimpta oder auch Rhapsido. Vontobel bleibt für HOLD bis 125 Fr. und die UBS für NEUTRAL bis 130 Fr. Vorbörsliche Reaktion eher etwas unterkühlt.
Amrize: J.P. Morgan trimmt auf 38 (40) Fr. mit NEUTRAL. Setzt bei den nächstjährigen Gewinnschätzungen den Rotstift an.
Belimo: Oddo will es wissen und geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 910 Fr. Für die Franzosen geht die jüngste Kurszäsur schlichtweg zu weit.
DocMorris: UBS erhöht zähneknirschend auf 18.50 (11) Fr. mit NEUTRAL. Die besseren Geschäftsaussichten seien bereits weitestgehend eingepreist, schreibt der zuständige Analyst.
Galderma: Von einem gelungenen Auftritt des Firmenchefs an der Jefferies Healthcare Conference in London zu hören. US-Investmentbank bleibt jedenfalls für BUY bis 220 Fr.
Roche: AlphaValue erhöht auf 414 (388) Fr. mit REDUCE. Londoner Analyst hält den Partizipationsschein zusehends für ausgereizt.
SFS Group: UBS ist für NEUTRAL bis 150 (145) Fr. Bankeigene Schätzungen werden in Erwartung eines erfreulichen zweiten Halbjahrs um durchschnittlich 8pc nach oben angepasst.
SGS: Aktie für Vontobel ein Kauf bis 120 (111) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel einer Bank für den Warenprüfkonzern aus Zug.
Zurich Insurance: Der Versicherer kann sich nicht auf eine Zusammenarbeit mit der Sammelstiftung Vita einigen. Vita nimmt mehrere der bisher delegierten Aufgaben zu sich zurück. Jefferies ist für HOLD bis 625 (620) Fr.