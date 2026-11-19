New Yorker Börse gibt frühe Gewinne teilweise wieder preis. Ein blosses Strohfeuer, wie Beobachter mir gegenüber meinen. Ausgabepreis für Anthropic leicht enttäuschend. Bewertung des Claude-Anbieters somit "bloss" bei rund 1500 Mrd $. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings flott unterwegs. Gewinnen bis zu 1.9pc. Gelingt die Erholung wenigstens dieses Mal? Asiatische Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz dennoch positiv. Bitcoin weiterhin unter Druck. Ethereum und andere Kryptowährungen zumindest nachgebend. Gold und Silber zur Stunde zumindest etwas höher.