New Yorker Börse für einmal richtungssuchend. Nasdaq-Indizes abermals mit neuen Rekorden. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel flott unterwegs. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen trotz angespannter Situation in Südkorea mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Heute grosser politischer Showdown in Paris. Ansonsten: Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag.