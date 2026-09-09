Das ist an den Märkten passiert
...Pharmaanalysten Emmanuel Papadakis, sein Anlageurteil zu überdenken. Papadakis geht auf HOLD (Buy) und streicht das Kursziel auf 120 (zuvor 140) Franken zusammen. Ziehen weitere Berufskollegen des Analysten bei anderen Banken ebenfalls die Reissleine? Die kommenden Tage versprechen spannend zu werden. Aktie vorbörslich bisher unbeeindruckt.
New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas tiefer. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach den gestrigen Verlusten mit einem Aufbäumen. Gold und Silber gut behauptet.
SMI vorbörslich etwas tiefer. Amrize und UBS die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Barry Callebaut, Stadler Rail, Bachem und Bossard schwachen DocMorris und AMS Osram gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Bachem +0.7%
Barry Callebaut +0.6%
Verlierer:
DocMorris -3.5% (Wandelanleihe)
AMS Osram -1.5% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Aktie gestern mit deutlichen Kursgewinnen. Händler verweisen auf ermutigende Aussagen der Firmenverantwortlichen anlässlich der Barclays Global Consumer Conference. In New York gehandelte Stücke bei Sitzungsende allerdings nur noch mit einer rechnerischen Parität von 79.16 Fr.
DocMorris: Begibt eine neue Wandelanleihe in Höhe von 100 Mio Fr. Mit dem Erlös soll die bestehende Wandelanleihe mit Fälligkeit im 2028 vorzeitig zurückbezahlt werden, um die Verwässerung für die Aktionäre zu reduzieren. Eigentlich ein kluger Schritt. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Adecco: Vontobel ist für BUY bis 31 (30) Fr. Sieht in der KI eher eine Chance denn eine Gefahr. Deutsche Bank legt noch eine Schippe drauf mit BUY bis 32 (22) Fr.
Avolta: Verlängt die Vereinbarungen mit vier mexikanischen Flughäfen. Wie üblich keine Angaben zu den finanziellen Rahmenbedingungen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 50 Fr.
BioVersys: Schliesst die erste Jahreshälfte mit einem Verlust von 15.6 Mio Fr. ab. Flüssige Mittel per Ende Juni bei 69.3 Mio Fr. Op. Verlust dürfte 2026 tiefer als bislang erwartet ausfallen.
Bossard: Berenberg Bank erhöht auf 265 (250) Fr. mit BUY. Gerade das Maschinenbau-Geschäft könnte von einer Belebung profitieren.
Dormakaba: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 74 (68) Fr. Analyst mit positiver Rückmeldung von einer Road-Show mit dem Unternehmen.
Lindt&Sprüngli: UBS stricht auf 125'000 (137'000) Fr. zusammen mit BUY. Zuständiger Analyst hält die Aktie im langjährigen Vergleich für günstig bewertet.
Medacta: Op. Halbjahresgewinn 97.4 Mio € (erw. 102.5 Mio €). Vorgaben fürs laufende Jahr bleiben allerdings dieselben. ZKB ist für ÜBERGEWICHTEN.
R&S Group: Berenberg Bank quittiert den überraschenden Abgang von Firmenchef Eduardo Terzi mit einer Kurszielreduktion auf 29 (35) Fr. Bleibt trotz gestiegenen Risiken für BUY.
Richemont: Patron Johan Rupert bringt seinen Sprössling Anton in Stellung. Dieser soll zum Co-Vizepräsident des Verwaltungsrats ernannt werden.
Roche: Royal Bank of Canada startet mit OUTPERFORM bis 400 Fr. Lässt alleine beim Brustkrebsmittel Giredestrant Spitzenumsätze von bis zu 14 Mrd $ jährlich ins Bewertungsmodell mit einfliessen.