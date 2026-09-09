New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas tiefer. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach den gestrigen Verlusten mit einem Aufbäumen. Gold und Silber gut behauptet.