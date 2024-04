Treten-an-Ort an der New Yorker Börse. Kleinere Verkaufswelle kurz vor Sitzungsende. Chip-Gigant Intel warnt vor Verlusten in der Auftragsfertigung. Aktie schwach. US-Aktienfutures stossen heute früh im asiatischen Handel allerdings auf Interesse. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen.