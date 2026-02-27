Das ist an den Märkten passiert
...99 (zuvor 92) Franken. Cazzol hält den Nahrungsmittelmulti aus Vevey dank dem breiten Produktangebot für gut aufgestellt, um die Folgen der Schlankheitsmittel auf das Konsumverhalten verkraften zu können. Anders als bei anderen Rivalen seien bei diesem Thema möglicherweise "bloss" 41pc des Jahresumsatzes exponiert, wie der Berenberg-Analyst schreibt. Sein überarbeitetes Kursziel ist das höchste mir bekannte und das erste Kursziel in unmittelbarer Nähe zur 100-Franken-Marke seit Frühsommer 2025. Werden weitere Berufskollegen diesem Beispiel Folge leisten...?
New Yorker Börse kann frühe Verluste im Sitzungsverlauf zwar eingrenzen. Schwergewicht Nvidia nur unwesentlich über den Tagestiefstkursen. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erstmals seit Ende November wieder unter 4pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch etwas tiefer. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Anschlusskäufe bleiben weitestgehend aus. Gold und Silber hingegen auch weiterhin gefragt.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Swiss Re und Holcim. Swisscom einziger Blue Chip mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte SIG und Avolta schwächeren Sandoz, Lindt&Sprüngli sowie SPS gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Holcim +1.7% (Zahlen, Ausblick)
Swiss Re +1.6% (Zahlen, Dividende)
Verlierer:
Sandoz -1.9% (Herunterstufungen)
Lindt&Sprüngli -0.9% (Verkaufsempfehlung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: Jahresumsatz 15.72 Mrd Fr. (erw. 15.79 Mrd Fr.). Op. Gewinn 2.88 Mrd Fr. (erw. 2.86 Mrd Fr.). Dividende nach der Amrize-Abspaltung noch bei 1.70 Fr. (erw. 1.69 Fr.) je Aktie. Diesjährige Umsatz- und Gewinnvorgaben werden den Analystenschätzungen durchaus gerecht. Vontobel bleibt für BUY bis 86 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 90 Fr.
Swiss Re: Jahresgewinn 4.76 Mrd $ (erw. 4.69 Mrd $). Comb. Ratio bei P&C bei beeindruckend tiefen 79.4pc (erw. 80.1pc). Dividende +9pc auf 8 $ (erw. 7.59 $) je Aktie. Darüber hinaus will der Rückversicherer für bis zu 1.5 Mrd $ eigene Aktien zurückkaufen. Vontobel bleibt für BUY bis 150 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Amrize: Citigroup erhöht auf 76 (67) $ mit BUY. Nimmt nach einer Road-Show mit Firmenchef Jan Jenisch Schätzungsanpassungen nach oben vor.
Avolta: Sichert sich die Konzession für den Miami International Airport für weitere 12 Jahre. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 50 Fr.
Barry Callebaut: Berenberg Bank trimmt auf 1487 (1500) Fr. mit HOLD. Wohl keine Rückkehr zu stärkerem Volumenwachstum.
Belimo: Der SIX wird ein Titelkauf aus dem Verwaltungsrat in Höhe von knapp 300'000 Fr. gemeldet. Zu wenig, um nach der Kursschwäche der letzten Tage ein klares Zeichen zu setzen.
Calida: Vontobel setzt den dicken Rotstift an mit HOLD bis 14 (18) Fr. Bloss ein erster Schritt auf einer langen Reise.
Emmi: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 950 (900) Fr. Sieht den Milchverarbeiter die eigenen Mittelfristziele übertreffen.
Kühne+Nagel: Übernimmt das Überland-Transport-Geschäft der deutschen Lohmöller-Gruppe. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis190 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Lindt&Sprüngli: Berenberg Bank geht auf SELL (Hold) bis 108'770 (114'490) Fr. Warnt vor einem Volumenrückgang im Zusammenhang mit der Verbreitung von Schlankheitsmitteln.
Sandoz: Deutsche Bank geht auf HOLD (Buy) bis 70 (63) Fr. und Morgan Stanley gar auf UNDERWEIGHT (Equal-weight) bis 55 (50) Fr. Jefferies widerspricht mit BUY bis 81 (75) Fr.
Schweiter: Op. Jahresgewinn 33.8 Mio Fr. (erw. 26.1 Mio Fr.). Dividende unverändert 15 Fr. (erw. 12.50 Fr.) je Aktie. Angst vor einer Dividendenkürzung erscheint rückblickend völlig unbegründet. UBS bleibt dennoch für SELL bis 240 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
SGKB: UBS Fund Management meldet erstmals seit November wieder einen Stimmenanteil von mehr als 3pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
SIG Group: Kepler Cheuvreux erhöht auf 12.50 (9) Fr. mit HOLD. Chefanalyst des Brokers setzt grosse Hoffnungen in den neuen Firmenchef. Gewinnschätzungen werden allerdings um bis zu 14pc (!!!) zusammengestrichen.
Sulzer: Octavian will es wissen mit BUY bis 210 (180) Fr. Vontobel etwas zurückhaltender mit HOLD bis 175 (130) Fr.
Swisscom: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 735 (680) Fr. Neubewertung der Aktie erscheint bereits weit fortgeschritten. Grosszügigere Ausschüttungspolitik womöglich eingepreist.
VZ Holding: Betriebsertrag 574.5 Mio Fr. (erw. 569.2 Mio Fr.). Op. Jahresgewinn 274.2 Mio Fr. (erw. 270.1 Mio Fr.). Nettoneugeld 5.8 Mrd Fr. (erw. 5.8 Mrd Fr.). Dividende +8pc auf 2.95 Fr. (erw. 2.90 Fr.) je Aktie. Vontobel bleibt für HOLD bis 165 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant WHOA6T und im Put-Warrant WHOAXV auf Holcim sowie im Knock-out-Call OGOA6V auf die Gold-Unze. Aktivitäten auch im Long Mini-Future MSDAXV auf Sandoz sowie im Put-Warrant WLIECT auf Lindt&Sprüngli.