Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Nvidia und Co erneut gefragt. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin stabilisiert sich unterhalb von 93'000 $. Gold-Unze fängt sich nach den gestrigen Verlusten.