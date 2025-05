New Yorker Börse trotz vorübergehendem Rückschlag von US-Präsident Donald Trump bei seinem Strafzoll-Regime nur mit leichten Gewinnen. Berufungsgericht hebt erstinstanzlichen Entscheid wieder auf. Nvidia dem Gesamtmarkt den gesamten Sitzungsverlauf über eine wertvolle Stütze. Kursdebakel hingegen bei HP. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas tiefer. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa knapp behauptet, die Schweiz nach Auffahrt tiefer erwartet. Bitcoin und Ethereum überraschend kraftlos. Ähnliches liesse sich über den Goldpreis sagen. Handelsgespräche zwischen Washington und Peking angeblich ins Stocken geraten. EU will US-Techgiganten wie Alphabet oder Meta mit einer Digitalsteuer piesacken, wie die Financial Times in Erfahrung gebracht haben will. Ein denkbar schlecht gewählter Zeitpunkt...