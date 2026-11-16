Das ist an den Märkten passiert
...Analystin Glynis Johnson auf den Plan. Sie stuft die Holcim-Aktie nun mit einem Kursziel von 88.90 (zuvor 73.50) Franken auf BUY (Hold) herauf. Johnson sieht insbesondere in Südamerika sowie in Nordafrika gute Wachstumschancen und rechnet zudem mit klugen Ergänzungsübernahmen. Mehr zur Umstufungswelle, welche zu Wochenbeginn über den Schweizer Aktienmarkt hereinbricht, um 12 Uhr in meiner Kolumne.
US-Teuerung setzt der New Yorker Börse vor dem Wochenende zu. Langfristzinsen ziehen kräftig an und erweisen sich als "Spielverderber". US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut deutlich tiefer. Verlieren weitere bis zu 1pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Insbesondere die Technologiewerte unter Druck. Vorzeichen für Europa und die Schweiz insgesamt leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach den Verlusten von letzter Woche richtungssuchend. Gold und Silber nachgebend.
SMI vorbörslich noch in Lauerstellung. Gefragte Holcim und Lonza stehen schwachen Geberit und Amrize gegenüber. Ansonsten lassen Ypsomed, AMS Osram, Lindt&Sprüngli, Clariant und Adecco den Kopf hängen. Cosmo einziger Nebenwert im Plus.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Cosmo +2.4%
Holcim +1.4% (Heraufstufung)
Verlierer:
Geberit -3.6% (Herunterstufung)
AMS Osram -2.6% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Adecco: Kepler Cheuvreux geht auf REDUCE (Hold) bis 23 (21.30) Fr. Hohe Nettoverschuldung und politische Unsicherheit zwei nicht unwesentliche Risiken. Jüngstes Kursfeuerwerk gehe daher zu weit.
Ypsomed: Citigroup geht auf NEUTRAL (Buy) bis 450 (425) Fr. Aktie nach dem guten Lauf der letzten vier Wochen nicht länger kaufenswert. Octavian ebenfalls zurückhaltend mit HOLD bis 398 (375) Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 500 (425) Fr.
Clariant: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 11.50 Fr. Volumenentwicklung in der Chemieindustrie dürfte ihren Höhepunkt im zurückliegenden Quartal durchschritten haben.
DocMorris: Octavian will es wissen und erhöht auf 23 (17) Fr. mit BUY. Zieht beim Kursziel mit der ZKB gleich.
DSM-Firmenich: Deutsche Bank geht auf HOLD (Buy) bis 112 (110) €. Mist erscheint nach dem starken Lauf der letzten Wochen fürs Erste geführt.
Geberit: Jefferies geht auf HOLD (Buy) bis 623 (712) Fr. Aussichten für den deutschen Wohnungsbau haben sich eingetrübt.
GKB: Schlichtungsverfahren im Zusammenhang mit einer millionenschweren Forderung gescheitert. Remo Stoffel reicht Klage ein. Schadenersatzsumme mit mehr als 600 Mio Fr. am oberen Ende der von der ZKB erwarteten Bandbreite. Bleibt deshalb für UNTERGEWICHTEN.
Lonza: Aktie für die UBS ein Kauf bis 765 (685) Fr. Beim Pharmazulieferer auf Jahre hinaus mit prozentual zweistelligem Gewinnwachstum zu rechnen.
LUKB: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 135 (121) Fr. Aktie habe die Neubewertung nahezu abgeschlossen.
Novartis: Experten-Kommission der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA spricht sich für eine Marktzulassung von Cosentyx bei Jugendlichen ab 12 Jahren aus.
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA gibt grünes Licht für Gazyva bei einer seltenen Erkrankung der Nieren. Vontobel bleibt für BUY bis 420 Fr.
Sandoz: Meldet den Verkaufsstart für das Eylea-Biosimilar Enzeevu in den USA. Vontobel bleibt für HOLD bis 80 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Sonova: Bernstein Société Générale erhöht auf 312 (285) Fr. mit OUTPERFORM. Neue Technologieplattform "Eon" verspricht weitere Marktanteilsgewinne. Vontobel ist für HOLD bis 300 (262) Fr.