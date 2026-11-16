US-Teuerung setzt der New Yorker Börse vor dem Wochenende zu. Langfristzinsen ziehen kräftig an und erweisen sich als "Spielverderber". US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut deutlich tiefer. Verlieren weitere bis zu 1pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Insbesondere die Technologiewerte unter Druck. Vorzeichen für Europa und die Schweiz insgesamt leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach den Verlusten von letzter Woche richtungssuchend. Gold und Silber nachgebend.