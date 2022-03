New Yorker Börse kann frühe Gewinne bis Sitzungsende halten. Kursfeuerwerk bei den Tech-Giganten. Rückläufige Energiepreise helfen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen dennoch durchs Band freundlich. In Europa und der Schweiz müssen heute Anschlusskäufe her.