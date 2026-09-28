New Yorker Börse am Freitag bei Sitzungsende etwas höher. Übernahmespekulationen um PayPal. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. Rendite 10-jähriger Treasuries erstmals seit April 2007 über 5.2pc. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel denn auch tiefer. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz erneut etwas höher erwartet. Geschehen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen von Gewinnmitnahmen überschattet. Gold und Silber klar tiefer.