Das ist an den Märkten passiert
...670 (zuvor 705) Franken. Nemes trägt mit den Anpassungen einerseits Verzögerungen beim Verkauf von Portfoliofirmen, andererseits aber auch vorsichtigeren Renditeannahmen sowie höheren Kosten für die Absicherung von Währungsrisiken Rechnung. Tiefstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Risikokapitalspezialisten aus Baar.
New Yorker Börse am Freitag bei Sitzungsende etwas höher. Übernahmespekulationen um PayPal. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. Rendite 10-jähriger Treasuries erstmals seit April 2007 über 5.2pc. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel denn auch tiefer. Verlieren bis zu 0.8pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz erneut etwas höher erwartet. Geschehen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen von Gewinnmitnahmen überschattet. Gold und Silber klar tiefer.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von UBS und Amrize. Logitech, ABB und Alcon mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen Dormakaba und Tecan die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Dormakaba +5.2% (Heraufstufung)
Tecan +1.8% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
R&S Group -0.9% (Kurszielreduktion)
Burckhardt -0.8% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Nahrungsmittelmulti aus Vevey versendet mit Blick auf die Neunmonatsumsatzzahlen ein "Aide-Mémoire". Ein Novum...
Landis+Gyr: Adam Katz und Andrew Dodge haben ihr Aktienpaket auf gut 5pc ausgebaut. Die beiden Harvard-Absolventen sind bekannt für ihre aktive Einflussnahme bei Unternehmen.
Addex: Schliesst das zweite Quartal mit einem Verlust in Höhe von 1.75 Mio Fr. ab. Flüssige Mittel per Ende Juni bei 0.8 Mio Fr.
Burckhardt: Aus Deutschland geht ein Auftrag für zwei Hochgeschwindigkeits-Kompressoren von MTU ein. Oddo senkt drastisch auf 506 (590) Fr. mit NEUTRAL.
Calida: Knickt ein und gibt sowohl eine Erhöhung der Ausschüttungsquote als auch ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 2pc der ausstehenden Titel bekannt. Kommt damit zentralen Forderungen seitens von Bernhard Signorell nach. Vontobel bleibt für HOLD bis 14 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
DKSH: Vertieft die Partnerschaft mit Grünenthal in der Region Asien-Pazifik. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 72 Fr.
Dormakaba: Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 82 (70) Fr. Unternehmensumbau nach zwei Jahren auf der Zielgeraden. In den USA künftig mit Marktanteilsgewinnen zu rechnen.
Kuros: Bank of America meldet einen Stimmenanteil von knapp 6pc. Hält davon allerdings nur gut die Hälfte in Form von Aktien.
R&S Group: Oddo trimmt auf 25 (26) Fr. mit OUTPERFORM. Britische Tochter Kyte langsamer unterwegs als gedacht.
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA erweitert das Anwendungsgebiet für Gazyva. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr.
Tecan: Aktie für die UBS ein Kauf bis 255 (222) Fr. Zuständiger Analyst lobt die Fortschritte auf der Kostenseite und geht beim Laborausrüster künftig von einer geringeren Kapitalbindung aus.
UBS: Gleich mehrere bürgerliche Politiker, darunter Nationalrat Thomas Matter, weibeln in Bern für einen Kompromiss in der Eigenmitteldebatte.