...SELL (Neutral) und streicht das Zwölf-Monats-Kursziel auf 610 (zuvor 770) Franken zusammen. Für den Londoner Analysten geht die Erholung der letzten Wochen angesichts der vielen Probleme schlichtweg zu weit. Er setzt stattdessen ausgerechnet auf den Rivalen EQT. Eine Schmach. Übrigens die einzige mir bekannte Verkaufsempfehlung für die Aktie der Partners Group. Ziehen andere Analysten nach...?