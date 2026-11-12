Das ist an den Märkten passiert
...SELL (Neutral) und streicht das Zwölf-Monats-Kursziel auf 610 (zuvor 770) Franken zusammen. Für den Londoner Analysten geht die Erholung der letzten Wochen angesichts der vielen Probleme schlichtweg zu weit. Er setzt stattdessen ausgerechnet auf den Rivalen EQT. Eine Schmach. Übrigens die einzige mir bekannte Verkaufsempfehlung für die Aktie der Partners Group. Ziehen andere Analysten nach...?
New Yorker Börse mit Blick auf das Anthropic-IPO erneut mit satten Kursgewinnen. Chip-Giganten teils sogar mit zweistelligen Avancen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder unter Druck. Verlieren bis zu 1.1pc. Schwergewicht Nvidia nachbörslich -8pc nach Berichten, wonach der Verwaltungsrat über eine Absetzung von Firmenchef Jensen Huang berate. Asiatische Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz vorerst gut behauptet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin kraftlos. Gold und Silber abermals tiefer.
SMI vorbörslich nicht zuletzt dank Schwergewicht Novartis etwas höher. Partners Group nach Verkaufsempfehlung unter Druck. Bei den Nebenwerten spielt die Musik in DocMorris, Adecco, Implenia und Swissquote. Technologiewerte wie VAT Group, AMS Osram oder Inficon im Angebot.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DocMorris +4.6% (Investorentag, Ausblick)
Sonova +2.6% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
Partners Group -4.4% (Herunterstufung)
VAT Group -0.9% (Nvidia-Schwäche)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Zurich Insurance: Zwischenbericht nach neun Monaten erfreulich stark. Prämienentwicklung bei der US-Tochter Farmers allerdings nur knapp im Rahmen der Erwartungen. SST-Quote weiss mit 271pc hingegen zu überzeugen. UBS bleibt für NEUTRAL bis 620 Fr. und Vontobel für BUY bis 655 Fr.
DocMorris: Vorabinformationen zum heutigen Investorentag umfassen höhere diesjährige Umsatzvorgaben. Das Wachstum mit elektronischen Medikamentenrezepten habe im Oktober kräftig angezogen, heisst es seitens der Versandapotheke. Octavian will BUY bis 17 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken.
Adecco: Quartalsumsatz 6 Mrd € (erw. 5.97 Mrd €). Org. Wachstum +3.7pc (erw. +4.1pc). Op. Gewinn 213 Mio € (erw. 199 Mio €). Aussagen zum angelaufenen vierten Quartal alles-in-allem ermutigend. Vontobel bleibt für BUY bis 31 Fr.
Also: Geht ein Joint-Venture mit der amerikanischen Intermedia ein. Beteiligt sich mit 51pc am Partnerunternehmen. Aktie für Vontobel ein Kauf bis 260 Fr.
BKW: Kursschwäche der letzten Wochen hat Folgen. Aktie fällt aus dem MSCI Global Standard Index und rutscht in den MSCI Small Cap Index ab.
DSM-Firmenich: Julius Bär erhöht auf 110 (95) € mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen dem starken Quartalsergebnis Rechnung.
Flughafen Zürich: Fertigt im Oktober mit 3.17 Mio Passagieren in etwa so viele ab wie im selben Monat letzten Jahres. Kommerzieller Umsatz mit 58 Mio Fr. leicht rückläufig. Jefferies bleibt für HOLD bis 252 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 260 Fr.
Julius Bär: Jefferies ist für HOLD bis 69 (56) Fr. Passt das Kursziel eher widerwillig nach oben an.
Montana Aerospace: Neunmonatsumsatz 781.4 Mio € (erw. 781.7 Mio €). Op. Gewinn 57.4 Mio € (erw. 50.9 Mio €). Ausblick bleibt derselbe. UBS bleibt für BUY bis 29 Fr.
Novartis: Grösserer Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von gut 4 Mio Fr. Üppigste solche Transaktion seit Februar.
Sandoz: Bringt mit Ranluspec ein Biosimilar für das Augenmittel Lucentis auf den europäischen Markt. Positiv. Vontobel bleibt dennoch nur für HOLD bis 80 Fr.
Sonova: Halbjahresumsatz 1.83 Mrd Fr. (erw. 1.81 Mrd Fr.). Org. Wachstum +7.5pc (erw. +6.4pc). Op. Gewinn 384 Mio Fr. (erw. 341.4 Mio Fr.). Ausblick wird wenig überraschend nach oben angepasst.
Swiss Re: Bank of America geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 134 (140) Fr. Julius Bär erhöht auf 140 (130) Fr. mit HOLD. Beibehaltene Vorgaben für den Jahresgewinn lassen auf ein schwaches Schlussquartal schliessen.
Ypsomed: Berenberg Bank erhöht auf 455 (450) Fr. mit BUY, die UBS auf 420 (392) Fr. mit NEUTRAL und Barclays sogar auf 522 (480) Fr. mit OVERWEIGHT. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie.