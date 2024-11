New Yorker Börse auch vor dem Wochenende wieder in Rekordlaune. Tesla-Aktie kennt kein Halten. Gewinnmitnahmen hingegen bei Nvidia und Co. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel abermals höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Können sich Europa und die Schweiz nach den Verlusten von letzter Woche endlich wieder fangen?