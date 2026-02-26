New Yorker Börse wie schon in den Tagen zuvor flott unterwegs. Tech-Giganten sorgen weiterhin für viel Rückenwind. Nvidia gibt nachbörsliche Gewinne allerdings trotz starkem Zahlenkranz und vielversprechendem Ausblick weitestgehend wieder ab. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch um bis zu 0.2pc tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Aufschlägen. Wurde die Talsohle in den letzten Tagen endlich durchschritten? Gold und Silber freundlich. Jüngster Höhenflug muss wohl erst einmal verdaut werden.