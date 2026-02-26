Das ist an den Märkten passiert
...Zahlen fürs US-Bruttoinlandprodukt überraschend sanfte Töne an. Dass das BIP im Schlussquartal bloss mit 1.4pc und nicht mit den von Ökonomen durchschnittlich erwarteten 2.8pc gewachsen ist, scheint ihn nicht sonderlich zu beunruhigen. Stattdessen senkt er die rechnerische Wahrscheinlichkeit für eine wirtschaftliche Rezession in den USA von 50 auf 30pc. Was die Aktienmärkte anbetrifft, bleibt der Anlagestratege auf einen Drei-Monats-Horizont neutral und auf einen Zwölf-Monats-Horizont weiterhin pessimistisch gestimmt.
New Yorker Börse wie schon in den Tagen zuvor flott unterwegs. Tech-Giganten sorgen weiterhin für viel Rückenwind. Nvidia gibt nachbörsliche Gewinne allerdings trotz starkem Zahlenkranz und vielversprechendem Ausblick weitestgehend wieder ab. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch um bis zu 0.2pc tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Aufschlägen. Wurde die Talsohle in den letzten Tagen endlich durchschritten? Gold und Silber freundlich. Jüngster Höhenflug muss wohl erst einmal verdaut werden.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich mit negativen Vorzeichen. Amrize, Novartis und Alcon die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Clariant, Forbo und VAT Group schwachen Rieter, Temenos und Sulzer gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Clariant +1.9% (Zahlen, Ausblick)
Forbo +0.9% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Rieter -4.1% (Zahlen, Dividendenverzicht)
Sulzer -1.6% (Zahlen, Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Polnische Pelion bildet Aktionärsgruppe mit einem Stimmenanteil von gut 13pc (zuvor etwas mehr als 10pc). Müssen sich die Leerverkäufer nun warm anziehen?
Alcon: Aktie für Bernstein Société Générale ein Kauf mit OUTPERFORM bis 81.50 (80.70) Fr. Wachstum dürfte sich im Jahresverlauf weiter beschleunigen.
Belimo: Jefferies trimmt auf 1013 (1038) Fr. mit BUY. Hält die jüngsten Kursverluste für übertrieben.
Bystronic: Jahresumsatz 613.2 Mio Fr. (erw. 604.6 Mio Fr.). Op. Verlust 19.8 Mio Fr. (erw. 20 Mio Fr.). Angst vor einer Dividendenkürzung erweist sich als unbegründet. UBS bleibt für SELL bis 255 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 300 Fr.
Calida: Jahresumsatz 215.9 Mio Fr. (erw. 219 Mio Fr.). Op. Gewinn 9 Mio Fr. (erw. 5.3 Mio Fr.). Dividendenkürzung um 62pc auf 0.25 Fr. je Aktie nicht eben überraschend. ZKB bleibt dennoch für UNTERGEWICHTEN.
Clariant: Jahresumsatz 3.92 Mrd Fr. (erw. 3.92 Mrd Fr.). Op. Gewinn 697 Mio Fr. (erw. 679 Mio Fr.). Dividende mit 0.42 Fr. je Aktie unverändert. Vontobel bleibt für HOLD bis 8 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 13 Fr. (!!!).
Comet: Ernst Göhner Stiftung baut Aktienpaket überraschend auf unter 3pc ab. Hielt noch im Januar knapp 6pc am Halbleiterausrüster aus Flamatt.
Emmi: Op. Jahresgewinn 334.6 Mio Fr. (erw. 333 Mio Fr.). Dividende mit 17.50 Fr. je Aktie nicht ganz so grosszügig wie gedacht. Diesjährige Gewinnvorgaben ausserdem überraschend vorsichtig. UBS bleibt für SELL bis 700 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 900 Fr.
Feintool: Jahresumsatz 661.4 Mio Fr. (erw. 652 Mio Fr.). Op. Gewinn 4.7 Mio Fr. (erw. 48.4 Mio Fr.). Dividendenzahlung weiterhin ausgesetzt.
Forbo: Aktie für die UBS ein Kauf bis 1050 (1000) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Idorsia: Jahresumsatz 221 Mio Fr. (erw. 209.6 Mio Fr.). Op. Verlust 160 Mio Fr. (erw. 62.4 Mio Fr.). Schlafmittel Quviviq verkauft sich überraschend gut. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Intershop: Op. Jahresgewinn 283.3 Mio Fr. (erw. 343 Mio Fr.). Dividende mit 6 Fr. (erw. 5.50 Fr.) je Aktie etwas höher als im vergangenen Jahr. UBS bleibt für NEUTRAL bis 170 Fr. ZKB geht auf UNTERGEWICHTEN (Marktgewichten).
Logitech: Aktie gestern trotz insgesamt ermutigenden Aussagen der Lausanner an der Goldman Sachs European Technology Conference sowie der Bernstein Tech Sector TMT Conference über weite Strecken tiefer. Goldman Sachs bleibt für BUY Bis 93 Fr.
Medmix: Jahresumsatz 448 Mio Fr. (erw. 454.4 Mio Fr.). Op. Gewinn 89.7 Mio Fr. (erw. 87.5 Mio Fr.). Kostenseitige Fortschritte werden in Analystenkreisen gelobt. Dividendenkürzung um 80pc auf 0.10 Fr. (erw. 0.50 Fr.) je Aktie könnte allerdings für enttäuschte Gesichter sorgen. Sven Luginbühl wird künftig Finanzchef. UBS bleibt für BUY bis 18 Fr.
Meier Tobler: Jahresumsatz 496.6 Mio Fr. (erw. 496.6 Mio Fr.). Op. Gewinn 21.6 Mio Fr. (erw. 37.9 Mio Fr.).
Molecular Partners: Geht Kooperation mit Eckert & Ziegler auf dem Gebiet von Radio-DARPin-Therapien ein.
Rieter: Jahresumsatz 685 Mio Fr. (erw. 694 Mio Fr.). Op. Verlust 43.9 Mio Fr. (erw. 50.8 Mio Fr.). Dividendenverzicht überrascht nach der Barmag-Übernahme nicht. UBS bleibt für NEUTRAL bis 3.70 Fr.
Sandoz: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 75 (70) Fr. und Vontobel auf HOLD (Buy) bis 75 (60) Fr. Aktie nach dem starken Lauf am Ziel angelangt und kurzfristig ausgereizt.
Santhera: US-Partner Catalyst Pharma mit erfreulich starkem viertem Quartal. Könnte der Aktie heute helfen.
Siegfried: Deutsche Bank senkt auf 105 (123) Fr. mit BUY. Längerfristige Aussichten bleiben intakt und die Aktie deshalb ein Kauf.
SIG Group: Deutsche Bank ist für BUY bis 18 (20) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin Schätzungsreduktionen vor.
Sulzer: Jahresumsatz 3.56 Mrd Fr. (erw. 3.59 Mrd Fr.). Op. Gewinn 556 Mio Fr. (erw. 544 Mio Fr.). Dividende +12pc auf 4.75 Fr. (erw. 4.68 Fr.) je Aktie. Ausblick überzeugt ebenfalls. UBS bleibt für NEUTRAL bis 130 Fr. und Vontobel für HOLD bis 130 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 177 Fr.
Temenos: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 76 (84) Fr. Warnt davor, die KI-Ängste auf die zu leichte Schulter zu nehmen. Jefferies ist für BUY bis 85 (100) Fr.
VAT Group: J.P. Morgan will es wissen und erhöht auf 620 (408) Fr. mit OVERWEIGHT. Höchstes mir bekanntes Kursziel.
Zehnder: Op. Jahresgewinn 63.4 Mio Fr. (erw. 65.9 Mio Fr.). Kräftige Dividendenerhöhung um +40pc auf 1.40 Fr. (erw. 1.35 Fr.) je Aktie. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 100 Fr. und die UBS immerhin für BUY bis 91 Fr.