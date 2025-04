Zinshoffnungen lassen die Kurse an der New Yorker Börse erneut steigen. Gleich mehrere Fed-Gouverneure machen sich für tiefere Leitzinsen stark. Stösst bei den dortigen Marktakteuren auf offene Ohren. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.5pc. Und das trotz nachbörslicher Schwäche bei Chip-Gigant Intel. Asiatische Börsen uneinheitlich. Deutliche Gewinner stehen deutlichen Verlierern gegenüber. Mal schauen, wie sich Europa und die Schweiz so schlagen. Bitcoin nach der jüngsten Erholung richtungssuchend.