Das ist an den Märkten passiert
...geht auf NEUTRAL (Sell) bis 365 (zuvor 260) Fr. Begründet diese Abkehr einerseits mit den besseren Wachstumsaussichten der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel und andererseits mit der geringeren Gefahr negativer Nachrichten bei den wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Lager der pessmistischen Analysten verliert bei Roche immer mehr an Rückhalt.
New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas höher. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Nach den Teuerungszahlen der letzten Tage fehlen neue Impulse. Sorgt die Quartalsberichterstattung für solche? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit Aufschlägen. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz dennoch tiefer erwartet. Anschlusskäufe bleiben vorerst wohl aus. Ähnliches liesse sich über den Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen sagen. Gold und Silber verdauen ihre gestrigen Gewinne.
SMI vorbörslich im Minus. Roche und Partners Group sorgen für die einzigen Lichtblicke. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Swissquote, Helvetia Baloise und Tecan schwachen Sunrise gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Swissquote +3.9% (Zahlen)
Tecan +2.9% (Heraufstufung)
Verlierer:
Sunrise -3.1% (Aktienplatzierung)
Logitech -2.1% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Logitech: Barclays verliert die Geduld und geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 98 (134) $. Briten kassieren das höchste mir bekannte Aktienkursziel für das Vorzeigeunternehmen aus Lausanne.
Sunrise: Seth Klarman trennt sich von 4 Mio Aktien zu 40,25 Fr. je Stück, wie Reuters erfahren haben will. US-Milliardär in Anlehnung an Warren Buffett auch als bekannt als das "Orakel von Boston". Ahnte die französische Oddo von den Plänen, als sie die Sunrise-Aktie erst vor wenigen Tagen herunterstufte?
Bossard: Aktie für die UBS ein Verkauf bis 150 (162) Fr. Trägt mit den Anpassungen den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium sowie dem starken Franken Rechnung.
Burkhalter: Übernimmt den waadtländer Gebäudetechniker BZ-Dépannage. Wie in solchen Fällen üblich keine Angaben zum Kaufpreis.
Bystronic: Kepler Cheuvreux senkt auf 300 (330) Fr. mit HOLD. Streicht die Gewinnschätzungen um bis zu 32pc (!!!) zusammen. Kerngeschäft Blechverarbeitung läuft schleppender als gedacht.
Coltene: Jahresumsatz 240.2 Mio Fr. (erw. 240.2 Mio Fr.). Op. Gewinn 21.1 Mio Fr. (erw. 23.7 Mio Fr.). Mittelfristziele bleiben dieselben. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 57 Fr. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Julius Bär: Barclays erhöht widerwillig auf 66.10 (61.40) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Die Erwartungen an das letztjährige Ergebnis seien mittlerweile allerdings hoch, wie die zuständige Analystin schreibt.
Montana Aerospace: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat entledigt sich 1 Mio Aktien mit einem Marktwert von knapp 31 Mio Fr.
Novartis: UBS ist für NEUTRAL bis 116 (102) Fr. Deutsche Bank widerspricht mit BUY bis 125 (120) Fr.
Richemont: Bank of America geht auf NEUTRAL (Buy) bis 190 Fr. Barclays ist für OVERWEIGHT bis 195 (192) Fr., Oddo für OUTPERFORM bis 192 (187) Fr. und die UBS für BUY bis 205 (196) Fr.
Swissquote: Nettojahresumsatz bei rund 720 Mio Fr. (erw. 713 Mio Fr.). Vorsteuergewinn bei knapp 420 Mio Fr. (erw. 368 Mio Fr.). Darin berücksichtigt ist allerdings ein Aufwertungsgewinn für die Yuh-Beteiligung. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 510 Fr. und Vontobel für HOLD bis 540 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
UBS: Erhält in den USA die vorläufige "National Bank Charter"-Genehmigung. Hatte erst im Oktober den entsprechenden Antrag gestellt.
VAT Group: Oddo erhöht auf 490 (450) Fr. mit OUTPERFORM, Berenberg Bank auf 404 (324) Fr. mit HOLD, Vontobel auf 530 (495) Fr. mit BUY und die Basler KB auf 440 (335) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Zehnder: Jahresumsatz 760.7 Mio € (erw. 754.3 Mio €). Erfreulich starkes Lüftungsgeschäft. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 81 Fr. und die Berenberg Bank gar für BUY bis 100 Fr.