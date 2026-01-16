New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas höher. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Nach den Teuerungszahlen der letzten Tage fehlen neue Impulse. Sorgt die Quartalsberichterstattung für solche? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit Aufschlägen. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz dennoch tiefer erwartet. Anschlusskäufe bleiben vorerst wohl aus. Ähnliches liesse sich über den Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen sagen. Gold und Silber verdauen ihre gestrigen Gewinne.