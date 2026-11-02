...erhöht ihr Kursziel für den Partizipationsschein von Roche zwar auf 420 (zuvor 376) Franken, senkt ihr Anlageurteil gleichzeitig aber auf NEUTRAL (Buy). Die Deutsche Bank straft die Aktie von Platzrivale Novartis sogar auf SELL (Hold) ab und kürzt das Kursziel auf 115 (zuvor 120) Franken. Auch Aktien aus anderen Wirtschaftszweigen von Herunterstufungen betroffen. Royal Bank of Canada geht bei Avolta auf SECTOR PERFORM (Outperform) mit einem Kursziel von 50 (zuvor 52) Franken und die UBS bei Cembra Money Bank auf SELL (Neutral) mit einem Kursziel von gerade noch 78 (zuvor 91.70) Franken. Dürfte bei den betroffenen Aktien zu Wochenbeginn teilweise wohl deutliche Kursverluste nach sich ziehen.