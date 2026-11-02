Das ist an den Märkten passiert
...erhöht ihr Kursziel für den Partizipationsschein von Roche zwar auf 420 (zuvor 376) Franken, senkt ihr Anlageurteil gleichzeitig aber auf NEUTRAL (Buy). Die Deutsche Bank straft die Aktie von Platzrivale Novartis sogar auf SELL (Hold) ab und kürzt das Kursziel auf 115 (zuvor 120) Franken. Auch Aktien aus anderen Wirtschaftszweigen von Herunterstufungen betroffen. Royal Bank of Canada geht bei Avolta auf SECTOR PERFORM (Outperform) mit einem Kursziel von 50 (zuvor 52) Franken und die UBS bei Cembra Money Bank auf SELL (Neutral) mit einem Kursziel von gerade noch 78 (zuvor 91.70) Franken. Dürfte bei den betroffenen Aktien zu Wochenbeginn teilweise wohl deutliche Kursverluste nach sich ziehen.
New Yorker Börse vor dem Wochenende trotz eines Aufbäumens kurz vor Sitzungsende mit deutlichen Verlusten. Chip-Gigant Intel schliesst fast 30pc (!!!) tiefer. "Blut fliesst die Wall Street ab", meinen Händler. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen im Zuge von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte zwischen Washington und Teheran bis zu 0.9pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz noch unklar. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber auf tiefem Niveau gefragt.
SMI vorbörslich von den Schwergewichten Roche, Nestlé und Novartis belastet. ABB, Logitech und Amrize hingegen flott unterwegs. Bei den Nebenwerten stehen gefragte AMS Osram, DoccMorris, VAT Group und Autoneum schwachen Cembra Money Bank und tieferen Avolta gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +2.2% (Erholungsversuch)
DocMorris +1.8%
Verlierer:
Cembra Money Bank -4.1% (Herunterstufung)
Novartis -1.5% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Arbonia: Kassiert überraschend die bisherigen Jahresvorgaben und passt diese nach unten an. Analysten werden ihre op. Gewinnschätzungen fürs laufende Jahr um mehr als 20pc (!!!) zusammenstreichen müssen. Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für BUY bis 5.40 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Amrize: Julius Bär buchstabiert zurück mit HOLD bis 40 (43) Fr. Steigende Herstellkosten führen zu tieferen Jahresvorgaben. Konsensschätzungen erscheinen noch immer zu hoch.
Aryzta: Berenberg Bank setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 60 (70) Fr. Trägt mit den Anpassungen den Restrukturierungsplänen in Deutschland Rechnung.
Autoneum: Übernimmt für bis zu 64 Mio € die französische Trèves-Gruppe. Transaktion soll ab 2028 allerdings gewinnwirksam werden. Ein Quantensprung für den Automobilzulieferer, wie Händler meinen. Vontobel bleibt für BUY bis 215 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Avolta: Royal Bank of Canada geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 50 (52) Fr. Negative Folgen hoher Kerosinpreise auf das Passagieraufkommen werden unterschätzt.
Cembra Money Bank: UBS geht auf SELL (Neutral) bis 78 (91.70) Fr. Warnt vor einer zu lockeren Kreditvergabepolitik und damit verbunden vor höheren Verlusten.
DKSH: Geht eine Vertriebsvereinbarung für bitop-Pflegezutaten in Japan ein. Aktie für Kepler Cheuvreux weiterhin ein Kauf bis 80 Fr.
Dormakaba: Kepler Cheuvreux will es wissen mit BUY bis 82 (75) Fr. Zuständiger Analyst sieht im diesjährigen Investorentag einen möglichen Kurstreiber.
Galderma: UBS erhöht auf 220 (200) Fr. mit BUY und Jefferies ebenfalls auf 220 (205) Fr. mit BUY. Sehen im Hautmittel Nemluvio weiterhin einen wichtigen Wachstumstreiber. Deutsche Bank nur wenig zurückhaltender mit BUY bis 215 (195) Fr.
Implenia: Kepler Cheuvreux verteidigt die Aktie mit BUY bis 90 Fr. Die Zinsrisiken seien überblickbar.
Medartis: Diesjährige Wachstumsvorgaben werden erhöht. Op. Jahresgewinn am oberen Ende der bisherigen Zielbandbreite erwartet. Octavian will BUY bis 120 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Novartis: Deutsche Bank geht auf SELL (Hold) bis 115 (120) Fr. Zuständiger Analyst kritisiert die aggressive Übernahmepolitik unter Firmenchef "Vas" Narasimhan.
Oerlikon: Aktie für die UBS ein Kauf bis 6.60 (6.30) Fr. Wähnt den Oberflächenbehandlungsspezialisten vor wachstumsstarken Jahren.
PolyPeptide: Samsung Biologics hält nach Ablauf der Nachfrist knapp 98pc aller Aktien. Der Mist scheint damit wohl geführt, wie Händler meinen.
R&S Group: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. Hält erstmals seit August wieder mehr als 5pc am Trafohersteller.
Roche: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 420 (376) Fr. Wettbewerb bei umsatzstarken Medikamenten wie Polivy, Ocrevus oder Vabysmo droht intensiver zu werden.
Skan: Im Zentrum eines Insiderhandel-Skandals. Finanzchef und Spartenleiter müssen sich am Donnerstag wegen Insiderhandel vor Gericht verantworten. Verfahren gegen den früheren VR-Präsidenten hingegen eingestellt. Urteil für den 17. November erwartet.