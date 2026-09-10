...Novartis auf HOLD (Reduce) herauf und veranschlagt den jüngsten Rückschlägen in der Forschung und Entwicklung zum Trotz neuerdings ein Kursziel von 110 (95) Franken. Der für Jefferies tätige Berufskollege Allen Wells rudert hingegen bei seiner Verkaufsempfehlung für den Stellenvermittler Adecco zurück mit HOLD (Underperform) bis 20.50 (13.50) Franken. Er kassiert dabei das tiefste mir bekannte Kursziel für die Aktie.