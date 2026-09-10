Das ist an den Märkten passiert
...Novartis auf HOLD (Reduce) herauf und veranschlagt den jüngsten Rückschlägen in der Forschung und Entwicklung zum Trotz neuerdings ein Kursziel von 110 (95) Franken. Der für Jefferies tätige Berufskollege Allen Wells rudert hingegen bei seiner Verkaufsempfehlung für den Stellenvermittler Adecco zurück mit HOLD (Underperform) bis 20.50 (13.50) Franken. Er kassiert dabei das tiefste mir bekannte Kursziel für die Aktie.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder tiefer. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten dauern an. Rendite 10-jähriger US-Treasuries erstmals seit November 2023 wieder über 4.8pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Vorgaben für Europa und die Schweiz insgesamt positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen farblos. Gold und Silber vorerst noch richtungssuchend.
Alcon und Amrize vorbörslich einzige SMI-Aktien im Minus. Bei den Nebenwerten setzen sich Bachem, Galderma und Adecco positiv in Szene.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Adecco +2.1% (Heraufstufung)
Bachem +2.1% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Alcon -1.3% (US-Vorgaben)
Amrize -0.4% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Vontobel setzt den Rotstift an mit BUY bis 860 (940) Fr. Geht davon aus, dass der Risikokapitalspezialist die Rücknahmebeschränkungen für einige Fonds vorerst beibehält.
DocMorris: Vermeldet die erfolgreiche Platzierung des neuen Wandlers mit einem Coupon von gerade einmal 1.5pc. Setzen heute Anschlusskäufe ein? Deutsche Bank bleibt für BUY bis 12.50 Fr.
Bachem: J.P. Morgan verleiht der OVERWEIGHT lautenden Kaufempfehlung mit einer Kurszielerhöhung auf 90 (85) Fr. nochmals Nachdruck. Geht von erfreulichen neuen Mittelfristzielen aus.
Burkhalter: Berenberg Bank senkt auf 135 (145) Fr. mit HOLD. Zeigt sich leicht enttäuscht über die Umsatzentwicklung in der ersten Jahreshälfte.
Galderma: Deutsche Bank verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 195 Fr. Sieht günstige Einstiegsgelegenheiten.