Das ist an den Märkten passiert
...Mega-IPO dürften folgen. Ich denke da etwa an Anthropic oder den ChatGPT-Entwickler OpenAI. In Börsenkreisen ist die Angst vor kurzfristig negativen Folgen für andere Titelsegmente allgegenwärtig. Strategen der Deutschen Bank geben nun aber mit Blick in die Vergangenheit Entwarnung. Mögliche Folgen seien für die Börse problemlos verkraftbar, wie sie schreiben. Liegen sie damit richtig, oder ist das alles doch nur Zweckoptimismus...?
New Yorker Börse kann im Sitzungsverlauf zwar Boden gutmachen. Wichtigste Indizes dennoch im Minus. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch um bis zu 0.5pc tiefer. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach dem gestrigen Aufbäumen wieder unter Druck. Auch Gold und Silber mit Verlusten. Gold-Unze auf tiefstem Stand seit Ende November. Von Verkäufen aus dem asiatischen Raum zu hören.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Amrize. Bei den Nebenwerten stehen schwächere AMS Osram höheren Comet, VAT Group, Sandoz und Inficon gegenüber. Warten auf die US-Teuerungszahlen vom Nachmittag. Diese könnten nochmals für Bewegung sorgen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Amrize +1.6% (Heraufstufung)
Inficon +0.6% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
AMS Osram -0.6%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Amrize: On Field Investment Research geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 55 Fr.
Avolta: Lizenz für Zollfreiläden am Flughafen in der US-Wüstenmetropole Phoenix wird um weitere acht Jahre verlängert. Wie üblich keine Angaben zu den finanziellen Eckpunkten. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 55 Fr.
Burckhardt: Kepler Cheuvreux senkt auf 505 (550) Fr. mit HOLD. Streicht die Gewinnschätzungen um bis zu 12pc zusammen, um der Zurückhaltung bei den Kunden des Kolbenkompressorenherstellers Rechnung zu tragen.
Centiel: Geht mit der amerikanischen Neo Critical Power eine mehrjährige Vertriebsvereinbarung für die USA ein. Diesjährige Finanzziele könnten schon im August angehoben werden, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung durchblicken lässt. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN bis 6.50 Fr.
Comet: UBS erhöht auf 452 (405) Fr. mit BUY. Bankeigene Gewinnschätzungen werden um bis zu 24pc nach oben angepasst.
Inficon: Aktie für die UBS ein Kauf bis 190 (170) Fr. Investitionen in der Halbleiterindustrie dürften sich bis Ende 2028 mehr als verdoppeln.
Kardex: Kepler Cheuvreux senkt auf 310 (360) Fr. mit BUY. Durststrecke bei Remstar dürfte schon bald überstanden sein.
Leclanché: Erhält bei der Einreichung des Jahresberichts 2025 Aufschub bis Ende Juli. Aktie bleibt vorerst vom Handel ausgesetzt.
Partners Group: Weiterer Titelkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von 1.2 Mio Fr. Doch auch Octavian setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 1175 (1375) Fr.
Swiss Re: J.P. Morgan trimmt auf 135 (145) Fr. mit NEUTRAL. Geht für 2026 weiterhin von einem Jahresgewinn über den vom Rückversicherer angestrebten 4.5 Mrd $ aus.
VAT Group: UBS will es wissen und erhöht auf 745 (650) Fr. mit BUY. Wähnt den Rheintaler Vakuumventilehersteller vor wachstumsstarken Jahren.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant SMIB6Z auf den SMI, im Long Mini-Future MDAG1V auf den DAX sowie im Knock-out-Call SZWB3U auf die Silber-Unze. Auffällige Aktivitäten zudem im Call-Warrant PGBCJB auf Partners Group und im Long Mini-Future MAMI4T auf Amrize.