...Mega-IPO dürften folgen. Ich denke da etwa an Anthropic oder den ChatGPT-Entwickler OpenAI. In Börsenkreisen ist die Angst vor kurzfristig negativen Folgen für andere Titelsegmente allgegenwärtig. Strategen der Deutschen Bank geben nun aber mit Blick in die Vergangenheit Entwarnung. Mögliche Folgen seien für die Börse problemlos verkraftbar, wie sie schreiben. Liegen sie damit richtig, oder ist das alles doch nur Zweckoptimismus...?