New York kann nicht an die Kursgewinne der beiden vorangegangenen Handelstage anknüpfen. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten. US-Aktienfutures nach geradezu kindischem Schlagabtausch der beiden Präsidentschaftskandidaten in Fernsehdebatte um 1.1 Prozent unter dem Schlussstand von Dienstagnacht. Asiatische Börsen mehrheitlich schwächer. Ähnliches für Europa zu erwarten.