New Yorker Börse kann frühe Verluste im Sitzungsverlauf eingrenzen. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten werden soweit gut absorbiert. Situation bei den Langfristzinsen bleibt ungemütlich. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit knapp 4.5pc auf dem höchsten Stand seit Mitte Juli 2025. US-Aktienfutures machen heute früh im asiatischen Handel dennoch flott unterwegs. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber ebenfalls.