Das ist an den Märkten passiert
...traurigen neuen Tiefststand erreicht. Mehr zum Thema und den möglichen Folgen auch für die hiesigen Aktienkurse um 12 Uhr in meiner Kolumne.
New Yorker Börse kann frühe Verluste im Sitzungsverlauf eingrenzen. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten werden soweit gut absorbiert. Situation bei den Langfristzinsen bleibt ungemütlich. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit knapp 4.5pc auf dem höchsten Stand seit Mitte Juli 2025. US-Aktienfutures machen heute früh im asiatischen Handel dennoch flott unterwegs. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber ebenfalls.
SMI vorbörslich flott unterwegs. Givaudan einziger Blue Chip im Minus. Bei den Nebenwerten sind Huber+Suhner, AMS Osram, Belimo, DocMorris, Sunrise sowie Swatch Group gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Belimo +2.5% (Kaufempfehlung)
AMS Osram +2.4% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
Givaudan -1.0% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Adecco: Quartalsumsatz 5.66 Mrd € (erw. 5.59 Mrd €). Org. Wachstum +5.3pc (rew. +4pc). Op. Gewinn 148 Mio € (erw. 148 Mio €). Aussagen zur Bruttogewinnmarge eher vorsichtig. Vontobel senkt denn auch auf 30 (35) Fr. mit BUY. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 34 Fr.
Belimo: Barclays startet mit OVERWEIGHT bis 1000 Fr. Zuständiger Analyst wähnt den Anbieter von Kühlsystemen vor wachstumsstarken Jahren.
Bossard: UBS Fund Management hält neuerdings einen Stimmenanteil von gut 5pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Clariant: Vontobel senkt auf 8.20 (9) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen den Folgen des Nahost-Konflikts Rechnung.
Dätwyler: Berenberg Bank ist für HOLD bis 167 (143) Fr. Margenstarkes Medtech-Geschäft gewinnt an Bedeutung.
HBM: Schliesst das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Gewinn von 271.9 Mio Fr. ab. Dividende soll 9 Fr. je Aktie betragen.
Julius Bär: Citigroup ist für NEUTRAL bis 72 (67.50) Fr. und die Bank of America für NEUTRAL bis 71 (59) Fr.
Landis+Gyr: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 65 (70) Fr. J.P. Morgan deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 55 (59) Fr.
Molecular Partners: Flüssige Mittel per Ende März bei 79 Mio Fr. Reichen voraussichtlich noch bis Ende nächten Jahres und nicht wie ursprünglich gedacht bis ins Frühjahr 2028.
Siegfried: Jefferies startet wieder mit HOLD bis 88 Fr. Erhöhung der Wachstumsvorgaben erscheint nur bedingt nachvollziehbar.
Sunrise: Quartalsumsatz 723 Mio Fr. (erw. 713 Mio Fr.). Op. Gewinn 245.9 Mio Fr. (erw. 237 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. Vontobel ist für BUY bis 52 Fr.
Swatch Group: Royal Bank of Canada kassiert die Verkaufsempfehlung und geht auf SECTOR PERFORM (Underperform) bis 220 (160) Fr.
Swiss Re: Goldman Sachs trimmt auf 114 (11) Fr. mit SELL. US-Bank warnt vor weiteren Nachreservierungen noch vor Ende Jahr.
Thurgauer KB: Aktie muss Ende Mai ihren Platz im MSCI Global Micro Cap Index räumen. Jene von Curatis rückt nach.
UBS: US-Ratingagentur Fitch erhöht die Bonitätsnote für mehrere Tochtergesellschaften von AA- auf AA. Aktie für die Deutsche Bank ein Kauf bis 40 (39) Fr. und für die Bank of America sogar bis 48 (46) Fr.
Valiant: Kepler Cheuvreux beisst sich fest mit REDUCE bis 128 (134) Fr. Deutliche Erhöhung der Rückstellungen kommt überraschend.
Zurich Insurance: Zwischenbericht fürs erste Quartal lässt keine Aktionärswünsche offen. Leben- und Nichtleben-Geschäft wachsen temporeich. Einzig US-Tochter Farmers leicht enttäuschend. SST-Quote bei erfreulichen 265pc. Vontobel bleibt für HOLD bis 622 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 599 Fr.