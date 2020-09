Tech-Giganten in New York

Tech-Giganten in New York - Ausgerechnet Hedgefonds greifen nun beherzt zu

Hedgefonds haben Rekordjagd in New York sträflich verpasst. Nutzen nun die Kursschwäche, um bei Microsoft, Apple und Co. gross einzusteigen. Nettowetten von Hedgefonds auf höchstem Stand seit Beginn der Erhebungen.

Kräftige Kurserholung in New York verliert in der letzten Handelsstunde etwas an Schwung. Asiatische Börsen dennoch freundlich. US-Aktienfutures zur Stunde um bis zu 0.4 Prozent höher. Mal abwarten, ob auch Europa etwas reissen kann.

Novartis: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 98 (88) Fr. Sieht im neuen MS-Medikament Kesimpta womöglich einen Kurstreiber.

Strategie: Aktien für die Credit Suisse weiterhin ein Muss. Sieht den MSCI Equity World Index ex-USA Ende Jahr neuerdings bei 293 (288) Punkten, Ende nächsten Jahres gar bei 317 (303) Punkten. Entspräche einem Plus von 12 Prozent. Grossbank sieht in den erstmals wieder steigenden Gewinnerwartungen ein starkes Kaufsignal. Setzt unter anderem auf die bereits gut gelaufenen Tech-Giganten in New York.

Bâloise: HSBC geht auf BUY (Hold) bis 162 (157) Fr. Rechnet mit 150 Mio Fr. schwerem Aktienrückkauf.

Dormakaba: MainFirst Bank ist für HOLD bis 530 (580) Fr. Kürzt die Gewinnschätzungen um bis zu 10 Prozent.

Dufry: Kündigt 500 Mio Fr. schwere Kapitalerhöhung zwecks Finanzierung der Hudson-Übernahme an. Betrag liegt am oberen Ende der Erwartungen. Finanzinvestor Advent will davon Aktien für bis zu 415 Mio Fr. übernehmen. Vontobel für BUY bis 45 Fr., ZKB bleibt hingegen bei MARKTGEWICHTEN.

Georg Fischer: Credit Suisse Funds kauft wieder Aktien zu, hält neuerdings 3.02 (2.99) Prozent. Wildes Hin und Her.

Interroll: Meldet einen Titelverkauf in Höhe von 1.2 Mio Fr. aus dem Verwaltungsrat.

Landis+Gyr: Aktie erneut im Rückwärtsgang. Mirabaud Securities warnt nach einem Kontakt mit der Investors-Relations-Abteilung des Stromzählerherstellers vor möglichen Ergebnisenttäuschungen, ausgehend von den USA. Ist für HOLD bis 63 Fr.

Logitech: Aktionäre stimmen an der Generalversammlung in allen Punkten zu, auch der Dividendenerhöhung. Aktie wird am 18. September ex-Dividende gehandelt.

Partners Group: Julius Bär ist für BUY bis 1050 (1000) Fr. Geht von einer Belebung bei den erfolgsabhängigen Erträgen aus.

Richemont: Goldman Sachs geht auf 78 (76) Fr. mit BUY. Rechnet nur noch mit einem um 10 Prozent tieferen Jahresumsatz.

SFS Group: Vontobel ist für HOLD bis 88 (86) Fr. Reagiert damit auf ermutigende Aussagen rund um den Investorentag.

SoftwareOne: J.P. Morgan rechnet für kommende Woche mit erfreulichem Halbjahresergebnis. Bleibt bei OVERWEIGHT. Schürt damit Zahlenhoffnungen.

Swatch Group: SocGen geht auf HOLD (Sell) bis 217 (195) Fr. Bei der Umsatzentwicklung besser gegen Abschwünge gefeit als in der Vergangenheit.

Vaudoise: Kauft einem grösseren Aktionär 20'000 Aktien ab.

Derivate: Bisweilen nicht ein gescheites Ticket.