Das ist an den Märkten passiert
..."Falken" (stehen für eine eher restriktive Geldpolitik). Beobachter hatten angesichts der Kritik von US-Präsident Donald Trump an Powell wegen zu hoher Leitzinsen mit einem Nachfolger aus dem Lager der "Tauben" (stehen für eine eher gemässigte Geldpolitik) gerechnet. Doch auch nach der überraschenden Wahl Warshs lässt sich von den Geldmarktsätzen im weiteren Jahresverlauf auf zwei Leitzinssenkungen im Umfang von jeweils 25 Basispunkte schliessen. Beobachter fragen sich nun: Kommt dem künftigen Fed-Chef etwa die Rolle des "trojanisches Pferds" zu...?
New Yorker Börse baut die frühen Gewinne im Sitzungsverlauf weiter aus. Geschehen gerade bei den Tech-Giganten allerdings uneinheitlich und weiterhin von Gewinnmitnahmen überschattet. Langfristzinsen ziehen wieder an und notieren nun auf dem höchsten Stand seit September. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch von Anschlusskäufen erfasst und weiter nach oben getragen. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen Boden gut. Gold und Silber beide mit deutlichen Aufschlägen.
Vorbörslich sämtliche 20 SMI-Titel im Plus, angeführt von Logitech, UBS und Richemont. Bei den Nebenwerten stehen schwächere Flughafen Zürich gefragten Cosmo und AMS Osram gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Cosmo +1.9% (Aktienplatzierung, Kurszielerhöhung)
Swatch Group +1.6% (Heraufstufung)
Verlierer:
Flughafen Zürich -0.5% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Cosmo: Bringt im Rahmen einer Privatplatzierung 940'000 Aktien beim US-Fondsriesen Capital Group unter. Entspricht einem Stimmenanteil von etwas mehr als 5pc. Jefferies will es wissen und erhöht auf 150 (82) Fr. mit BUY. Rechnet beim Haarausfallmittel Clascoteron mit einem jährlichen Spitzenumsatz von bis zu 4 Mrd $ (!!!).
Roche: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 3.8 Mio Fr. Der Transaktion ging eine Ausübung sogenannter Stock-Appreciation-Rights voraus. Julius Bär ist für HOLD bis 350 (310) Fr.
Addex: Wirkstoff ADX71743 in präklinischen Versuchen mit ermutigenden Ergebnissen bei der Behandlung von Angstzuständen.
Barry Callebaut: Vontobel verleiht der Kaufempfehlung bis 1500 Fr. nach einem Besuch der weltgrössten Schokoladefabrik in Belgien Nachdruck. Verspricht sich viel vom neuen Firmenchef Hein Schumacher.
Bell: Research Partners setzt den dicken Rotstift an mit HALTEN bis 260 (300) Fr. Starker Franken und Verkauf ausländischer Produktionsstätten dürften das letztjährige Ergebnis belastet haben.
Bucher: Julius Bär ist für HOLD bis 380 (400) Fr. Sieht kaum Raum für positive Gewinnüberraschungen.
Dätwyler: Research Partners erhöht auf 185 (160) Fr. mit HALTEN. Umsatzentwicklung dürfte sich in der zweiten Hälfte letzten Jahres beschleunigt haben. Erfreulich.
Flughafen Zürich: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 245 (262) Fr. Befürchtet Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des Flughafens im indischen Noida.
Givaudan: Will 100 Mio $ in ein Duftstoffwerk in Mexiko investieren. Citigroup ist für NEUTRAL bis 3350 (3500) Fr.
Interroll: Research Partners geht auf KAUFEN (Halten) bis 2600 (2400) Fr. Auftragslage dürfte sich beleben.
Julius Bär: Goldman Sachs ist für BUY bis 74 (72) Fr., Vontobel für HOLD bis 62 (57) Fr., Basler KB für MARKTGEWICHTEN bis 65 (60) Fr., Kepler Cheuvreux für HOLD bis 66 (67) Fr., Citigroup für NEUTRAL bis 67.50 (66) Fr. und die Royal Bank of Canada für OUTPERFORM bis 70 (67.50) Fr.
Medacta: Jahresumsatz 684 Mio Fr. (erw. 685 Mio Fr.). Org. Wachstum +18.5pc (erw. +18pc). Octavian bleibt für HOLD bis 150 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
R&S Group: Jahresumsatz +47pc auf 414.8 Mio Fr. (erw. 420 Mio Fr.). Auftragseingang sogar +56pc auf 476.8 Mio Fr. Op. Gewinnmarge von leicht über 20pc (erw. 19.9pc) erwartet. Dividende in Höhe von 0.50 Fr. je Aktie bestätigt. UBS bleibt für BUY bis 22.60 Fr. Kepler Cheuvreux etwas zurückhaltender mit HOLD bis immerhin 20 Fr.
Sika: Geplant ist der Bau von fünf neuen Werken in Wachstumsmärkten. Unter anderem eines in den USA.
Swatch Group: Stellt Andeas Rickenbacher zur Wahl in den Verwaltungsrat auf. War einst Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern. Bank of America geht auf NEUTRAL (Underperform) bis 200 (150) Fr. Markt für Uhren dürfte die Talsohle durchschritten haben.
Temenos: Swisscanto steigt mit einem Stimmenanteil von gut 3pc erstmals überhaupt in den erlauchten Kreis der bedeutenden Aktionäre auf.
V-Zug: Vontobel Fonds Services meldet erstmals seit Herbst 2021 wieder einen Stimmenanteil von weniger als 3pc am Haushaltsgerätehersteller. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.