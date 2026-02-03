..."Falken" (stehen für eine eher restriktive Geldpolitik). Beobachter hatten angesichts der Kritik von US-Präsident Donald Trump an Powell wegen zu hoher Leitzinsen mit einem Nachfolger aus dem Lager der "Tauben" (stehen für eine eher gemässigte Geldpolitik) gerechnet. Doch auch nach der überraschenden Wahl Warshs lässt sich von den Geldmarktsätzen im weiteren Jahresverlauf auf zwei Leitzinssenkungen im Umfang von jeweils 25 Basispunkte schliessen. Beobachter fragen sich nun: Kommt dem künftigen Fed-Chef etwa die Rolle des "trojanisches Pferds" zu...?