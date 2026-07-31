Das ist an den Märkten passiert
...der grössten Schweizer Bank nach dem starken zweiten Quartal zwar weiterhin mit UNDERPERFORM ein, zieht sein Kursziel aber auf 42 (40) Franken nach. Sein Berufskollege bei AlphaValue will seine Schätzungen unter positiven Vorzeichen überdenken. Vermutlich gilt das auch für sein REDUCE lautendes Anlageurteil, wobei das Kursziel mit 44.80 Franken schon heute über den zuletzt bezahlten Notierungen liegt. Lange Rede, kurzer Sinn: Selbst die letzten Pessimisten rudern zurück. Fragt sich bloss, was die Morgan-Stanley-Analystin nun macht. Mehr zum Thema UBS um 12 Uhr in meiner Kolumne.
New Yorker Börse bereits kurz nach dem zinsseitigen Nullentscheid seitens der Fed mit einem wahren Kursfeuerwerk. Schwergewicht Microsoft mit prozentual zweistelligem Tagesgewinn. Auch andere Tech-Giganten mit kräftigen Kursavancen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich zumindest etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 1.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz am heutigen Freitag positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen vorsichtig höher. Gold und Silber eher glanzlos.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Richemont, Holcim und Sika. Bei den Nebenwerten spielt die Musik in Comet, AMS Osram, Inficon sowie in VAT Group.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Comet +5.5% (Zahlen, Ausblick)
Holcim +3.9% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
Avolta -0.6% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: Halbjahresumsatz 7.93 Mrd Fr. (erw. 7.8 Mrd Fr.). Org. Wachstum +6.4pc (erw. +5pc). Op. Gewinn 1.44 Mrd Fr. (erw. 1.39 Mrd Fr.). Diesjährige Vorgaben werden angehoben. Nach den erfreulich starken Zahlen bei den Branchennachbarn Sika und Heidelberg Materials eigentlich keine grosse Überraschung mehr. Royal Bank of Canada bleibt für SECTOR PERFORM bis 73 Fr. und die UBS für BUY bis 93 Fr.
Adecco: Schroders kauft wacker Aktien zu. Britischer Vermögensverwalter hält erstmals mehr als 5pc am Stellenvermittler. Mit Blick auf die Quartalsergebnisveröffentlichung von kommender Woche eine Zahlenwette?
AMS Osram: Einigt sich mit Firmenchef Aldo Kamper auf eine Vertragsverlängerung bis 2031. Gute Nachrichten für die Aktionäre.
Ascom: Retraites Populaires dünnt Aktienpaket auf unter 3pc aus. Hatte sich im Oktober 2024 zu vergleichbaren Kursen eingekauft.
Avolta: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 50 (55) Fr. Mittelfristziele dürften in diesem Jahr verfehlt werden. Goldman Sachs ähnlich unterwegs mit NEUTRAL bis 51 (49) Fr. und Vontobel mit HOLD bis 51 (47) Fr.
Bachem: UBS ist für BUY bis 88 (80) Fr. und Vontobel für HOLD bis 82 (71) Fr. Jefferies widerspricht mit UNDERPERFORM bis 50 (52) Fr. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei.
Bucher: Royal Bank of Canada senkt auf 330 (340) Fr. mit SECTOR PERFORM und Octavian auf 363 (371) Fr. mit HOLD.
Clariant: Quartalsumsatz 941.3 Mio Fr. (erw. 914 Mio Fr.). Op. Gewinn 142.4 Mio Fr. (erw. 153 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. Vontobel bleibt für HOLD bis 8.20 Fr. Aktie nach einem positiven Gerichtsurteil bereits gestern fest.
Coltene: Halbjahresumsatz 112.8 Mio Fr. (erw. 110.9 Mio Fr.). Op. Gewinn 5.8 Mio Fr. (erw. 5.6 Mio Fr.). Bestelldynamik gewinnt seit Juni an Fahrt. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 55 Fr.
Comet: Halbjahresumsatz 239.8 Mio Fr. (erw. 241.9 Mio Fr.). Op. Gewinn 31.4 Mio Fr. (erw. 29.4 Mio Fr.). Diesjährige Gewinnvorgaben dürften an der Börse gut ankommen. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 480 Fr. und die UBS immerhin noch für BUY bis 452 Fr.
Inficon: Berenberg Bank ist für BUY bis 210 (200) Fr. Research Partners deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 153 (150) Fr.
Interroll: Halbjahresumsatz 269.9 Mio Fr. (erw. 257 Mio Fr.). Op. Gewinn 39.9 Mio Fr. (erw. 38.3 Mio Fr.). Auftragsbücher gut gefüllt. UBS bleibt für BUY bis 2295 Fr. Vontobel widerspricht mit HOLD bis 2100 Fr.
Lindt&Sprüngli: Auch Bernstein Société Générale setzt den dicken Rotstift an mit MARKET PERFORM bis 100'000 (116'000) Fr.
Medacta: Halbjahresumsatz 368 Mio € (erw. 372.9 Mio €). Geschäft mit Knieimplantaten leicht enttäuschend. Ausblick dennoch bestätigt. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Roche: Verklagt in den USA die indische Biocon wegen Patenrechtsverletzungen beim Brustkrebsmittel Perjeta. Octavian ist für BUY bis 412 (394) Fr.
SNB: Schliesst das zweite Quartal mit einem Überschuss von 25.2 Mrd Fr. ab. Könnte in der Politik Begehrlichkeiten wecken.
Sulzer: Julius Bär senkt überraschend auf 155 (175) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen dem rückläufigen Auftragseingang und Umsatz Rechnung. Octavian deutlich zuversichtlicher mit BUY bis 196 (200) Fr. und Oddo sogar mit OUTPERFORM bis 210 (200) Fr.