...der grössten Schweizer Bank nach dem starken zweiten Quartal zwar weiterhin mit UNDERPERFORM ein, zieht sein Kursziel aber auf 42 (40) Franken nach. Sein Berufskollege bei AlphaValue will seine Schätzungen unter positiven Vorzeichen überdenken. Vermutlich gilt das auch für sein REDUCE lautendes Anlageurteil, wobei das Kursziel mit 44.80 Franken schon heute über den zuletzt bezahlten Notierungen liegt. Lange Rede, kurzer Sinn: Selbst die letzten Pessimisten rudern zurück. Fragt sich bloss, was die Morgan-Stanley-Analystin nun macht. Mehr zum Thema UBS um 12 Uhr in meiner Kolumne.