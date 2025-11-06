Erholung an der New Yorker Börse nimmt im Sitzungsverlauf Fahrt auf. Bei den Tech-Giganten von Gelegenheitskäufen zu hören. Langfristzinsen wieder leicht im Steigen begriffen. Vorerst aber keine Gefahr für die Aktienkurse. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch etwas tiefer. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen und richtungssuchend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen erholt und flott unterwegs. Gold-Unze kratzt von unten an der 4000-$-Marke.