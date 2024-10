New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende uneinheitlich. Tesla und Co erneut gefragt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen abermals höher. Gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Aufatmen nach dem militärischen Schlag Israels gegen den Iran. Ölinfrastruktur nicht davon betroffen. Auch in Europa und der Schweiz deshalb wohl mit einem erfreulichen Start in die neue Woche zu rechnen.