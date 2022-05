Stimmung gegenüber Aktien allerdings in einem Tief. Nur 26pc der Befragten glauben, dass die Kurse die Talsohle bereits durchschritten haben. 66pc befürchten einen erneuten Rücksetzer über die nächsten drei bis sechs Monate. Kryptos als die am stärksten überbewertete Anlageklasse gesehen.

New Yorker Börse letzte Nacht feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.5pc tiefer. Dortige Börsen uneinheitlich, aber nicht schwach. Mal schauen, was Europa und die Schweiz nach den Kursavancen der letzten Tage heute so reissen.