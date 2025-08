…Warren Buffett doch an diesem Verhältnis. Gibt eigentlich schon ab einem Stand von 150pc und mehr ein Verkaufssignal. Buffett wortwörtlich: In Aktien investiert zu sein, ist bei einem Wert von 200pc ein "Spiel mit dem Feuer". Selbst auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase lag die Kennzahl in der Spitze übrigens "bloss" bei 135pc. Beteiligungs-Vehikel Berkshire Hathaway mittlerweile denn auch mit liquiden Mitteln im Umfang von 334 Mrd $ unterwegs. Höchste solche Quote seit der Firmengründung.