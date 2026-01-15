Das ist an den Märkten passiert
...5000 $ und jenes für die Silber-Unze auf 100 $. Beide Prognosen liegen klar über den bisherigen. US-Bank giesst mit diesen Anpassungen nochmals Öl ins lodernde Spekulationsfeuer...
New Yorker Börse grenzt frühe Verluste im Sitzungsverlauf ein. Geschehen bei Nvidia, Microsoft und Co allerdings auch weiterhin von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel folglich im Plus. Dortige Börsen hingegen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen knüpfen an die Gewinne der letzten Tage an. Gold und Silber fallen von ihren Bestmarken nach unten zurück.
SMI vorbörslich flott unterwegs, angeführt von Richemont, Partners Group und Geberit. Bei den Nebenwerten ziehen VAT Group, Comet, Bossard und Temenos kräftig an.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
VAT Group +7.3% (Zahlen)
Temenos +4.7% (Zahlen)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Verwaltete Kundenvermögen 185 Mrd $ (erw. 180.2 Mrd $). Kapitalzusagen 30.2 Mrd $ (erw. 24.9 Mrd $). Seitens des Unternehmens von "einem der besten Jahre" in Sachen erfolgsabhängige Gebühren die Rede. Klingt eigentlich alles vielversprechend. Goldman Sachs erhöht auf 1220 (1190) Fr. mit NEUTRAL, Citigroup auf 1270 (1190) Fr. mit BUY und Barclays gar auf 1330 (1310) Fr. mit OVERWEIGHT.
Sandoz: Aktie gestern mit neuem Rekordhoch. Management mit überzeugendem Auftritt an der diesjährigen J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco. Ausserdem erteilt die europäische Arzneimittelbehörde EMA dem Lantus-Biosimilar Ondibta die Marktzulassung.
Ascom: Jahresumsatz 292.1 Mio Fr. Auftragseingang 311.1 Mio Fr. Deutliche Margenverbesserungen gegenüber dem Vorjahr erwartet.
Bossard: Jahresumsatz 1.07 Mrd Fr. (erw. 1.06 Mrd Fr.). Margenvorgaben bleiben dieselben. Vontobel ist für BUY bis 210 Fr.
Cicor: Oddo senkt auf 175 (200) Fr. mit OUTPERFORM. Trägt mit den Kürzungen dem Scheitern bei der Übernahme der britischen TT Electronics Rechnung.
Clariant: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 11 (13.50) Fr. Setzt bei den Umsatz- und Gewinnschätzungen jedoch den dicken Rotstift an.
Dormakaba: Oddo senkt auf 67 (72.30) Fr. mit NEUTRAL. Vergleichsbasis im wichtigen Hotelgeschäft eher hoch.
Flughafen Zürich: Fertigte 2025 rund 32.6 Mio Passaigere ab, was über dem Höchststand aus dem Vorkrisenjahr 2019 liegt. Jefferies erhöht auf 246 (240) Fr. mit HOLD und Vontobel auf 280 (270) Fr. mit BUY. Kepler Cheuvreux bleibt hingegen für REDUCE bis 200 Fr. Für jeden Geschmack ist etwas dabei...
Geberit: Jahresumsatz 3.16 Mrd Fr. (erw. 3.16 Mrd Fr.). Org. Wachstum +4.8pc (erw. +4.3pc). Letztjährige Margenvorgaben werden leicht angehoben. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 635 Fr. und die UBS für NEUTRAL bis 600 Fr. Basler KB erhöht auf 640 (600) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Gurit: UBS Fund Management meldet erstmals seit der Verschmelzung mit der Fondsgesellschaft der Credit Suisse einen Stimmenanteil von weniger als 5pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.
Implenia: Gewinnt gleich mehrere neue Aufträge im Brücken- und Tunnelbau mit einem Volumen von rund 350 Mio €. Oddo will es wissen und erhöht auf 95 (70) Fr. mit OUTPERFORM. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Tiefbauspezialisten.
Julius Bär: Citigroup ist für NEUTRAL bis 66 (60) Fr. Rechnet mit einer Rückkehr zurück auf den Wachstumspfad. Goldman Sachs teilt diese Meinung mit BUY bis 72 (69) Fr.
Richemont: Quartalsumsatz 6.4 Mrd € (erw. 6.24 Mrd €). Org. Wachstum +11pc (erw. +8.3pc). Für einmal überzeugt nicht nur das Schmuckgeschäft, sondern auch jenes mit Luxusuhren. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 195 Fr. und die UBS gar für BUY bis 196 Fr. Basler KB erhöht auf 200 (185) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN.
Schindler: Goldman Sachs ist für SELL bis 265 (264) Fr. Nimmt mit Blick auf die Zahlen nur homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Sika: Kepler Cheuvreux senkt auf 255 (260) Fr. mit BUY und die UBS auf 220 (225) Fr. ebenfalls mit BUY.
SoftwareOne: Überträgt das PowerConnect-Geschäft an die amerikanische Rhondos. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 10 Fr.
Temenos: Quartalsumsatz 314.6 Mio $ (erw. 301.6 Mio $). Op. Gewinn 106.3 Mio $ (90.2 Mio $). Dürfte in hiesigen Börsenkreisen gut ankommen. Vertröstet bei den Finanzzielen fürs neue Jahr allerdings auf den 24. Februar. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 70 Fr. und Vontobel für BUY bis 88 Fr.
VAT Group: Quartalsumsatz 257 Mio Fr. (erw. 239 Mio Fr.). Auftragseingang 305 Mio Fr. (erw. 245 Mio Fr.). Op. Gewinnmarge am ganz unteren Ende der Zielbandbreite erwartet. Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 411 (376) Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 492 Fr. Vontobel erhöht auf 495 (450) Fr. mit BUY.
Derivate: Auffälllige Umsätze in den Call-Warrants WPGA7V auf Partners Group und AMARJB auf Amrize sowie in den Long Mini-Futures MBTCDV auf den Bitcoin und MSIDSV auf die Silber-Unze.