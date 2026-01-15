New Yorker Börse grenzt frühe Verluste im Sitzungsverlauf ein. Geschehen bei Nvidia, Microsoft und Co allerdings auch weiterhin von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel folglich im Plus. Dortige Börsen hingegen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen knüpfen an die Gewinne der letzten Tage an. Gold und Silber fallen von ihren Bestmarken nach unten zurück.