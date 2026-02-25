New Yorker Börse baut die Gewinne vom Vorabend weiter aus. Von Panikkäufen bei AMD und anderen Tech-Giganten zu hören. Andere Marktsegmente gemächlicher unterwegs. Langfristzinsen verharren vorerst auf tiefem Niveau und sind soweit kein "Spielverderber". US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch gut behauptet. Iranische Regierung in Teheran signalisiert Kompromissbereitschaft. Stimmung in Asien ausgelassen. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Weitere Rekorde sind möglich. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Machen nach den Verlusten der letzten Tage Boden gut. Gold und Silber nicht zu bremsen.