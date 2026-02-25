Das ist an den Märkten passiert
...140 (zuvor 165) Franken zusammen und hält bei der Aktie des Bauchemiespezialisten an der UNDERPERFORM lautenden Verkaufsempfehlung fest. Tiefstes mir bekanntes Kursziel eines Analysten überhaupt. Lehman warnt davor, dass sich die Hoffnung auf eine Wachstumsbelebung in der zweiten Hälfte dieses Jahres als voreilig erweisen könnte. Liegt mit seinen Gewinnschätzungen für Sika allerdings nur geringfügig unter den Annahmen seiner Berufskollegen bei anderen Banken.
New Yorker Börse baut die Gewinne vom Vorabend weiter aus. Von Panikkäufen bei AMD und anderen Tech-Giganten zu hören. Andere Marktsegmente gemächlicher unterwegs. Langfristzinsen verharren vorerst auf tiefem Niveau und sind soweit kein "Spielverderber". US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch gut behauptet. Iranische Regierung in Teheran signalisiert Kompromissbereitschaft. Stimmung in Asien ausgelassen. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Weitere Rekorde sind möglich. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Machen nach den Verlusten der letzten Tage Boden gut. Gold und Silber nicht zu bremsen.
Amrize vorbörslich einzige SMI-Aktie im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Sandoz, Temenos und Adecco schwachen Georg Fischer gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Temenos +3.4% (Investorentag)
Adecco +2.4% (Zahlen, Dividende)
Verlierer:
Georg Fischer -2.1% (Zahlen, Ausblick)
Alcon -1.1% (Zahlen, Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sandoz: Jahresumsatz 11.09 Mrd $ (erw. 11.07 Mrd $). Op. Kerngewinn 3.41 Mrd $ (erw. 3.37 Mrd $). Umsatz Biosimilars 3.29 Mrd $ (erw. 3.28 Mrd $). Dividende +33pc auf 0.80 Fr. (erw. 0.71 Fr.) je Aktie. Angst vor einem vorsichtigen Ausblick rückblickend unbegründet. Gilt insbesondere für die Margenvorgaben. Vontobel bleibt für BUY bis 60 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 74 Fr.
Alcon: Quartalsumsatz 2.7 Mrd $ (erw. 2.69 Mrd $). Op. Kerngewinn 513.4 Mio $ (erw. 527.4 Mio $). Dividende mit 0.28 Fr. (erw. 0.31 Fr.) je Aktie auf Vorjahreshöhe. Einige Analysten dürften sich auch vom Ausblick mehr erhofft haben. Citigroup bleibt für BUY bis 90 Fr. und die UBS gar für BUY bis 95 Fr. Bank of America widerspricht mit UNDERPERFORM bis 60 Fr.
Adecco: Quartalsumsatz 5.96 Mrd € (erw. 5.94 Mrd €). Org. Wachstum +3.9pc (erw. +3.4pc). Op. Gewinn 225 Mio € (erw. 220 Mio €). Dividende mit 1Fr. je Aktie bleibt unangetastet. Marktanteilsgewinne dürften gut ankommen. Vontobel bleibt für BUY bis 35 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 34 Fr.
Basilea: BARDA zahlt im Zuge der Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung von Antibiotika weitere 6 Mio $ aus. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 69 Fr.
Belimo: Oddo erhöht auf 885 (865) Fr. mit NEUTRAL. Zeigt sich erfreut in Bezug auf das letztjährige Ergebnis und den Ausblick.
Dormakaba: Basler KB trimmt auf 61 (68) Fr. mit MARKTGEWICHTEN, Oddo auf 58 (63) Fr. mit NEUTRAL, Kepler Cheuvreux auf 75 (81) Fr. mit BUY und Barclays auf 83 (86) Fr. mit OVERWEIGHT.
Galderma: Kann in Europa, den USA und Kanada eine neue Restylane-Spritze auf den Markt bringen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 167 Fr.
Georg Fischer: Jahresumsatz 3 Mrd Fr. (erw. 3 Mrd Fr.). Op. Gewinn 299 Mio Fr. (erw. 325 Mio Fr.). Dividende unverändert bei 1.35 Fr. je Aktie. Zahlen und Ausblick könnten beide enttäuschen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 62 Fr. und Vontobel für BUY bis 75 Fr.
Orior: Emil und Tobias Weber kaufen wacker Aktien zu. Halten neuerdings sogar fast 6pc am Fleischverarbeiter.
PSP: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 155 (138) Fr. und die UBS gar für BUY bis 172 (162) Fr. Vontobel will es wissen mit BUY bis 185 (155) Fr.
Roche: Sarepta Therapeutics meldet den Verkaufsstart der Gen-Therapie Elevidys in Japan. Der US-Partner darf sich deshalb über eine Meilensteinzahlung in Höhe von 40 Mio $ freuen.
Siegfried: Stifel ist für HOLD bis 87 (90) Fr. Trägt mit den Anpassungen den vorsichtigen Finanzzielen fürs laufende Jahr Rechnung.
Temenos: Diesjährige Finanzziele in etwa im Rahmen der Erwartungen. Grössere Überraschungen bleiben aus. Mittelfristziele werden hingegen angehoben. Dividende +8pc auf 1.40 Fr. (erw. 1.40 Fr.) je Aktie. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 65 Fr. und die Citigroup für NEUTRAL bis 70 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 88 Fr.
Zurich Insurance: Aktie für Julius Bär ein Kauf bis 660 (655) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel, nachdem die Basler KB bei ihrem vor wenigen Tagen zurückruderte.