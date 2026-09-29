Das ist an den Märkten passiert
...Rajesh Patki einem Tabubruch gleich. Startet mit UNDERWEIGHT und einem Kursziel von 62 Franken, was knapp 20pc unter dem Schlussstand von gestern Montag liegt. Einzige mir bekannte Verkaufsempfehlung für die Aktie von Accelleron. Barclays-Analyst warnt vor möglichen Enttäuschungen aufgrund vorgezogener Bestellungen und damit vor einem abflauenden organischen Wachstum.
Geschehen an der New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Langfristzinsen steigen und steigen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut im Angebot. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen durchs Band tiefer. Europa und die Schweiz vorerst noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber ebenfalls.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus, angeführt von Alcon, Richemont, Logitech und Amrize. Bei den Nebenwerten stehen Lindt&Sprüngli, Accelleron sowie Barry Callebaut unter Druck.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Alcon +1.1% (US-Vorgaben)
Richemont +0.9%
Verlierer:
Lindt&Sprüngli -5.4% (erneute Umsatzwarnung)
Accelleron -1.9% (Verkaufsempfehlung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Julius Bär: Unrühmliches Finma-Verfahren in Sachen Signa endlich abgeschlossen. Endet in einem Gewinneinzug in Höhe von 10 Mio Fr. Wiederaufnahme der Aktienrückkauftätigkeit nun reine Formsache... Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 76 Fr. und Vontobel für HOLD bis 65 Fr.
Partners Group: Nach der UBS nun auch Jefferies mit dem Rotstift unterwegs. Streicht auf 605 (710) Fr. zusammen mit HOLD. Mit Blick auf 2027 wohl keine wirkliche Belebung bei den erfolgsabhängigen Erträgen zu erwarten.
Adecco: Oddo ist für NEUTRAL bis 27 (23) Fr. Vergleichsbasis aus dem Vorjahr ab dem laufenden Quartal ambitionierter als zuvor.
Aryzta: Fidelity kauft in die jüngste Schwäche Aktien zu. US-Fondsriese hält erstmals seit Juli wieder mehr als 5pc am Backwarenhersteller.
BB Biotech: Swisscanto steigt erstmals überhaupt mit etwas mehr als 3pc in den Olymp der bedeutendsten Aktionäre auf.
Lindt&Sprüngli: Kassiert die diesjährigen Wachstumsvorgaben und geht neuerdings nur noch von einem org. Umsatzwachstum zwischen 0 und 2pc aus. Zweite Reduktion innerhal5b von nur sechs Monaten. Aussagen für 2027 ebenfalls eher vorsichtig. Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für BUY bis 112'000 Fr. Könnte zumindest aber beim Kursziel zurückrudern. Vontobel prischt beim Partizipationsschein vor mit BUY bis 11'000 (12'500) Fr.
Nestlé: UBS erhöht auf 81 (80) Fr. mit NEUTRAL. Nimmt im Vorfeld der Neunmonatsumsatzzahlen nur homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Richemont: Aktie der Woche bei Julius Bär. Zürcher Bank ging bekanntlich erst kürzlich auf BUY (Hold) bis 202 Fr. J.P. Morgan erhöht sogar auf 235 (220) Fr. mit OVERWEIGHT. Höchstes mir bekanntes Kursziel.
Roche: Kepler Cheuvreux verteidigt den Partizipationsschein nach der gestrigen Kursschwäche mit BUY bis 415 Fr. Der Forschungs- und Entwicklungstag zeige Fortschritte an vielen Innovationsfronten, schreibt der Pharmaanalyst.
Stadler Rail: Unerwartete Rochade an der Firmenspitze. Philipp Brunner übernimmt ab Januar den Chefsessel von Markus Bernsteiner. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 25 Fr. und Vontobel für HOLD bis 30 Fr.
Swisscom: Kepler Cheuvreux erhöht zähneknirschend auf 610 (575) Fr. mit REDUCE. Broker nimmt die nächstjährigen Gewinnschätzungen um 8.5pc nach oben.