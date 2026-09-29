Lindt&Sprüngli: Kassiert die diesjährigen Wachstumsvorgaben und geht neuerdings nur noch von einem org. Umsatzwachstum zwischen 0 und 2pc aus. Zweite Reduktion innerhal5b von nur sechs Monaten. Aussagen für 2027 ebenfalls eher vorsichtig. Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für BUY bis 112'000 Fr. Könnte zumindest aber beim Kursziel zurückrudern. Vontobel prischt beim Partizipationsschein vor mit BUY bis 11'000 (12'500) Fr.