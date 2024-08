Die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Freitag Nachmittag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole hat das Potenzial, den Dollar noch deutlicher auf Talfahrt zu schicken. Für Forex-Stratege Chris Turner bei der ING Bank ist klar, dass die Fed künftig den Fokus weg von der Inflation hin zur Entwicklung am Arbeitsmarkt legt - und damit den Dollar schwächen wird. Zeigt sich die US-Wirtschaft weiter weniger robust und kommt es bis Jahresende zu den vier eingepreisten Zinssenkungen, könnte der Greenback bald unter das Jahrestief von 0,8433 Franken fallen. Im September 2011 erreichte der Dollar zum Franken ein Allzeittief von 0,7015 Franken.