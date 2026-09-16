...eingepreist. Dem mir zugespielten Kommentar aus ihrer Feder sind allerdings keine konkreten Prognosen für die Gold-Unze zu entnehmen. Ihr Berufskollege Carsten Menke bei der Bank Julius Bär signalisiert ebenfalls Zuversicht und sieht die Gold-Unze bis in drei Monaten bei 4500 Dollar und bis in zwölf Monaten sogar bei 4800 Dollar stehen. Gleich zwei Durchhalteparolen fürs Edelmetall, nachdem die jüngste Erholung mit Blick auf den anstehenden Fed-Entscheid ins Stocken geraten ist. Von den Geldmarktsätzen lässt sich übrigens auf eine Wahrscheinlichkeit von 80pc für eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte schliessen.