Das ist an den Märkten passiert
...eingepreist. Dem mir zugespielten Kommentar aus ihrer Feder sind allerdings keine konkreten Prognosen für die Gold-Unze zu entnehmen. Ihr Berufskollege Carsten Menke bei der Bank Julius Bär signalisiert ebenfalls Zuversicht und sieht die Gold-Unze bis in drei Monaten bei 4500 Dollar und bis in zwölf Monaten sogar bei 4800 Dollar stehen. Gleich zwei Durchhalteparolen fürs Edelmetall, nachdem die jüngste Erholung mit Blick auf den anstehenden Fed-Entscheid ins Stocken geraten ist. Von den Geldmarktsätzen lässt sich übrigens auf eine Wahrscheinlichkeit von 80pc für eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte schliessen.
New Yorker Börse im Vorfeld des Fed-Entscheids trotz einem Aufbäumen kurz vor Sitzungsende erneut tiefer. Tech-Giganten richtungssuchend. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen ebenfalls mehrheitlich freundlich. Vorzeichen in Europa und der Schweiz stehen auf Erholung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach gescheitertem politischem Vorstoss in Washington unter Verkaufsdruck. Gold und Silber erneut etwas höher.
SMI vorbörslich noch unentschlossen. Erholungstendenzen bei Alcon, Partners Group, Logitech und Amrize. Richemont nach Dividendenabgang tiefer. Bei den Nebenwerten lassen Cosmo sowie AMS Osram die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +2.2% (Gegenbewegung)
Cosmo +1.1% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Richemont -1.9% (Dividendenabgang)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Galderma: Restylane Volyme, ein sogenannter "Filler", bei Schläfenkorrekturen in Studien mit erfreulichen Ergebnissen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 215 Fr.
Ypsomed: UBS senkt auf 392 (400) Fr. mit NEUTRAL. Weshalb diese Kurszielreduktion Seltenheitswert hat, verrate ich um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Basilea: Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 75 (70) Fr. Hält die Angst vor einer raschen Umsatzerosion bei Cresemba nach Patentablauf für übertrieben.
Cicor: Vermeldet einen weiteren Grossauftrag im Umfang von bis zu 30 Mio €. Auftraggeber ist ein Neukunde unter den 20 grössten europäischen Rüstungsgüterherstellern. Neuigkeiten dürften der zuletzt schwachen Aktie heute helfen. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 165 Fr. und für ZKB ebenfalls mit ÜBERGEWICHTEN.
Dormakaba: Übernimmt die britische Alliants für eine nicht genannte Summe. Stärkt mit diesem Schritt die Stellung im Geschäft mit digitalen Zutrittslösungen für Hotels. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 75 Fr.
Partners Group: Will das Portfolio-Unternehmen Guardian Childcare and Education mit Affinity Education zu einem 1.2-Mrd-Fr.-Unternehmen fusionieren, wie die Australian Financial Review erfahren haben will. Eine Flucht nach vorn?
R&S Group: Hat in der ersten Jahreshälfte einen Gewinnrückgang um 22pc auf 22.4 Mio Fr. (erw. 22 Mio Fr.) zu beklagen. Diesjährige Umsatz- und Gewinnvorgaben werden bei dieser Gelegenheit bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 20 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
Roche: UBS findet nach virtuellem Investoren-Anlass mit Firmenchef Thomas Schinecker positive Worte. Bleibt für BUY bis 376 Fr.
SFS Group: Diesjährige Finanzziele werden im Vorfeld des heutigen Investorentages bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 145 Fr. und Vontobel sogar nur für HOLD bis 140 Fr.
SIG Group: J.P. Morgan startet mit NEUTRAL bis 14.80 Fr. Vorstoss in wachstumsstarke Märkte durch intensiven Wettbewerb erschwert.
Derivate: Frühe Umsätze im Knock-out-Call OGOFFV sowie im Long Mini-Future MGOA8V auf die Gold-Unze.