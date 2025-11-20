...33pc schliessen, dass "Jay" Powell und seine Notenbank-Gouverneure die Leitzinsen anlässlich ihres Dezember-Treffens um weitere 25 Basispunkte senken. Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts vor ein, zwei Wochen noch bei über 80pc. Rückgang ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass das Statistikamt wegen des "Government Shutdowns" keinen Arbeitsmarktbericht für Oktober erstellen und jenen für November erst am 16. Dezember und damit nach der letzten Fed-Sitzung für dieses Jahr veröffentlichen wird.