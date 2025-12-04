Das ist an den Märkten passiert
...in den letzten Monaten geändert, fragen sich Investoren? Aktie und Partizipationsschein von Lindt&Sprüngli auf den Stand von Ende August zurückgefallen. Schon nach den Halbjahreszahlen Ende Juli sackten Titel um 7 Prozent in die Tiefe. Konnten sich dann wieder etwas hochrappeln.
Investoren sind offenbar skeptisch, ob der Edel-Schoggi-Produzent Preiserhöhungen weiter durchsetzen konnte und kann, dies bei härterer Konkurrenz. Preiserhöhungen (wegen den rekordhoher Kakaonotierungen) gegen zu Lasten der Absatzmenge. Lindt-Konkurrent Mondelez musste kürzlich Jahresguidance nach unten nehmen - Kunden akzeptierten Preissteigerungen nicht mehr und kauften billigere Produkte.
Blick auf den historischen Chart zeigt aber: Lindt-Aktie steigt sehr oft Mitte Januar stark an. Grund: Umsatzzahlen Q4. Geplant sind sie für 13. Januar. Dann wissen wir mehr.
Erholung am US-Aktienmarkt setzt sich fort wegen Zinssenkungshoffnungen. Dow Jones Industrial plus 0,86pc, höchster Stand seit Mitte November, Nasdaq 100 plus 0,2pc
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
ABB: Beteiligt sich an britischer OctaiPipe, Spezialist für Kühlsysteme von Rechenzentren. Keine Angaben zu finanziellen Details oder Höhe der Beteiligung. Schade.
Cosmo: Aktie am Mittwoch 24 plus wegen Haarausfall-Medi, grösster Tagesgewinn seit 17 Jahren. Geht der Anstieg heute weiter?
Epic Suisse: Hat neue Aktien im Wert von 70 Millionen Franken platziert. Will damit finanzielle Flexibilität stärken und Immobilien-Portfolio ausweiten.
Galderma: Erhält von S&P das Emittentenrating BBB mit positivem Ausblick. Verweist auf profitable Wachstum, breites Markenportfolio und starke Innovationspipeline.
Helvetia Baloise: Baut bei Fusion vor allem doppelt besetzte Stabsstellen ab. Versicherer wird künftig weltweit 22'000 Angestellte beschäftigten, ein Drittel in der Schweiz.
Inficon: Will Produktion am liechtensteinischen Standort Balzers ausbauen und kauft dazu Grundstück.
Leonteq: Erwartet 2025 Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Regulatorische Altfälle stehen vor Abschluss.
Nestlé: Französische Gesundheitsbehörden haben nach bakteriologischen Analysen rund vier Millionen Perrier-Flaschen in der Nestlé-Fabrik im französischen Departement Gard blockiert.