Das ist an den Märkten passiert

...in den letzten Monaten geändert, fragen sich Investoren? Aktie und Partizipationsschein von Lindt&Sprüngli auf den Stand von Ende August zurückgefallen. Schon nach den Halbjahreszahlen Ende Juli sackten Titel um 7 Prozent in die Tiefe. Konnten sich dann wieder etwas hochrappeln.

Investoren sind offenbar skeptisch, ob der Edel-Schoggi-Produzent Preiserhöhungen weiter durchsetzen konnte und kann, dies bei härterer Konkurrenz. Preiserhöhungen (wegen den rekordhoher Kakaonotierungen) gegen zu Lasten der Absatzmenge. Lindt-Konkurrent Mondelez musste kürzlich Jahresguidance nach unten nehmen - Kunden akzeptierten Preissteigerungen nicht mehr und kauften billigere Produkte. 

Blick auf den historischen Chart zeigt aber: Lindt-Aktie steigt sehr oft Mitte Januar stark an. Grund: Umsatzzahlen Q4. Geplant sind sie für 13. Januar. Dann wissen wir mehr.

Erholung am US-Aktienmarkt setzt sich fort wegen Zinssenkungshoffnungen. Dow Jones Industrial plus 0,86pc, höchster Stand seit Mitte November, Nasdaq 100 plus 0,2pc

Schweizer Vorbörse positiv bei 0,4pc. Gefragt im SMI ist Amrize. Am breiten Markt sacken Leonteq nach Gewinnwarnung ab.

Diese Aktien schlagen vorbörslich aus

Gewinner:
Amrize +1,2% 

Verlierer:
Leonteq -7,6% (Gewinnwarnung)
Also -0,7% 

Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele

ABB: Beteiligt sich an britischer OctaiPipe, Spezialist für Kühlsysteme von Rechenzentren. Keine Angaben zu finanziellen Details oder Höhe der Beteiligung. Schade.

Cosmo: Aktie am Mittwoch 24 plus wegen Haarausfall-Medi, grösster Tagesgewinn seit 17 Jahren. Geht der Anstieg heute weiter?

Epic Suisse: Hat neue Aktien im Wert von 70 Millionen Franken platziert. Will damit finanzielle Flexibilität stärken und Immobilien-Portfolio ausweiten.

Galderma: Erhält von S&P das Emittentenrating BBB mit positivem Ausblick. Verweist auf profitable Wachstum, breites Markenportfolio und starke Innovationspipeline.

Helvetia: Erhält Genehmigung für Fusion von Helvetia Seguros und Caser. Gehört damit zu den zehn grössten Versicherungsgruppen im spanischen Markt.

Helvetia Baloise: Baut bei Fusion vor allem doppelt besetzte Stabsstellen ab. Versicherer wird künftig weltweit 22'000 Angestellte beschäftigten, ein Drittel in der Schweiz.

Inficon: Will Produktion am liechtensteinischen Standort Balzers ausbauen und kauft dazu Grundstück.

Landis+Gyr: JPMorgan senkt auf 61 (63) Fr. - NEUTRAL.

Medacta: CEO-Interview bei cash.ch. Bestätigt Guidance für Jahresziele.

Mobimo: Blackrock meldet Anteil von knapp unter 5pc.

Leonteq: Erwartet 2025 Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Regulatorische Altfälle stehen vor Abschluss.

Nestlé: Stadt San Francisco hat Klage gegen zehn Nahrungsmittelkonzerne, darunter Nestlé USA, eingereicht. Sie sollen mit Herstellung von hoch verarbeiteten Lebensmitteln Gesundheitskrise ausgelöst haben...

Nestlé: Französische Gesundheitsbehörden haben nach bakteriologischen Analysen rund vier Millionen Perrier-Flaschen in der Nestlé-Fabrik im französischen Departement Gard blockiert. 

Swiss Re: Ernennt Nicole Pieterse zur neuen Personalchefin.

Tecan: Schlägt Matthias Gillner als neuen VRP vor - Lukas Brunschweiler tritt ab.

 

 

 

 

 