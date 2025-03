…am Gesamtvolumen an der New Yorker Börse deutlich gestiegen. Liegt mittlerweile in einem Bereich, welcher für gewöhnlich vor einer Überhitzung warnt. Meist folgte beim Leitindex S&P 500 zumindest ein kurzer Rücksetzer. Exzesse bei diesem beliebten Indikator überraschen, weist der US-Aktienmarkt seit Januar doch sogar eine negative Kursbilanz auf. Aus Schweizer Sicht allerdings nicht unbedingt ein Grund zur Sorge, konnte sich der Schweizer Aktienmarkt in seiner Entwicklung in den letzten Wochen doch von den Vorgaben aus Übersee erfolgreich abkoppeln.