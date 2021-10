New Yorker Börse mit neuen Indexrekorden im späten Handel. Kann Stagflationsängste abschütteln. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt allerdings weiter. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.5pc tiefer. Dortige Börsen völlig unbeeindruckt und freundlich. Mal schauen, was Europa und die Schweiz vor dem Wochenende noch so alles reissen.