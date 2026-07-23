Das ist an den Märkten passiert
...Galderma, Roche, Kühne+Nagel oder SFS Group vorwiegend positive Aspekte abgewinnen, fallen jene von Temenos, Nestlé oder Valiant eher durch. Dementsprechend kommt es schon im vorbörslichen Handel zu grösseren Kursbewegungen. Vorbörsliche Indikationen wie üblich mit Vorsicht zu geniessen. Stunde der Wahrheit meist erst in der ersten Stunde des regulären Handels. Harren wir folglich doch mal der Dinge...
New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf etwas tiefer. Vortagesgewinne müssen verdaut werden. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel farblos. Dortige Börsen denn auch uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen zur Stunde noch in Lauerstellung. Gold und Silber hingegen im Angebot.
SMI vorbörslich im Minus. Kühne+Nagel einzige Indexkomponente im Plus. Bei den Nebenwerten stehen schwächere Temenos, Cosmo und Valiant gefragten Galderma, SFS Group, Cembra und Leonteq gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Kühne+Nagel +6.8% (Zahlen, Ausblick)
SFS Group +2.3% (Zahlen)
Verlierer:
Temenos -3.6% (Zahlen)
Nestlé -1.5% (Zahlen, Wasser-Geschäft)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Halbjahresumsatz 43.11 Mrd Fr. (erw. 43.04 Mrd Fr.). Org. Wachstum +3.6pc (erw. +3.6pc). Op. Gewinn 7.08 Mrd Fr. (erw. 7 Mrd Fr.). Ausblick wird präzisiert. Hälft des Wasser-Geschäfts wird für 2.8 Mrd Fr. an Platinum Equity veräussert. UBS ist für NEUTRAL bis 80 Fr. und Vontobel sogar für BUY bis 90 Fr.
Roche: Halbjahresumsatz 30.36 Mrd Fr. (erw. 30.36 Mrd Fr.). Op. Kerngewinn 11.86 Mrd Fr. (erw. 11.3 Mrd Fr.). Augenmittel Vabysmo verkauft sich etwas schleppender als gedacht. Umsatz- und Gewinnvorgaben bleiben dieselben. Vontobel bleibt für BUY bis 400 Fr.
ABB: Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 82 (74) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem starken zweiten Quartal Rechnung. Besser spät als nie...
Bystronic: Halbjahresumsatz 302.9 Mio Fr. (erw. 286 Mio Fr.). Op. Verlust 23.4 Mio Fr. (erw. 13.7 Mio Fr.). Auftragslage hellt sich auf. UBS bleibt für NEUTRAL bis 155 Fr.
Cosmo: Halbjahresumsatz 50.2 Mio €. Flüssige Mittel per Ende Juni bei 205 Mio €. Jahresvorgaben bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 123 Fr.
Dätwyler: Halbjahresumsatz 582.7 Mio. (573.8 Mio Fr.). Op. Gewinn 75.7 Mio Fr. (erw. 76.6 Mio Fr.). Verzichtet auch weiterhin auf einen konkreten Ausblick. UBS bleibt für BUY bis 201 Fr. und Kepler Cheuvreux immerhin für BUY bis 185 Fr.
Galderma: Halbjahresumsatz 3.13 Mrd $ (erw. 3.07 Mrd $). Op. Kerngewinn 802 Mio $ (erw. 770 Mio $). Diesjährige Umsatzvorgaben werden erwartungsgemäss angehoben. Vontobel bleibt für BUY bis 182 Fr.
Givaudan: Halbjahresumsatz 3.8 Mrd Fr. (erw. 3.79 Mrd Fr.). Org. Wachstum +3.6pc (erw. +3pc). Op. Gewinn 923 Mio Fr. (erw. 925 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe.
Julius Bär: Goldman Sachs ist für BUY bis 82 (81) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie der Zürcher Bank. Bank of America etwas zurückhaltender mit BUY bis 79 (82) Fr.
Kühne+Nagel: Quartalsumsatz 6.62 Mrd Fr. (erw. 6.25 Mrd Fr.). Op. Gewinn 596 Mio Fr. (erw. 593 Mio Fr.). Erhöht die diesjährigen Gewinnvorgaben zwar, allerdings nicht so deutlich wie erhofft. UBS bleibt für NEUTRAL bis 179 Fr. Vontobel erhöht auf 240 (210) Fr. mit BUY.
Leonteq: Halbjahresgewinn vor Steuern 12.2 Mio Fr. (erw. 11.8 Mio Fr.). Stellt für Anfang 2027 ein Aktienrückkaufprogramm in Aussicht, wenn die Voraussetzungen hierfür stimmen.
Lonza: Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 760 (720) Fr. und Goldman Sachs für BUY bis 680 (665) Fr.
Medmix: Halbjahresumsatz 214.4 Mio Fr. Op. Gewinn 43.5 Mio Fr. Mittelfristziele bestätigt. UBS bleibt für BUY bis 16 Fr.
Meier Tobler: Halbjahresumsatz 242.7 Mio Fr. (erw. 237.9 Mio Fr.). Op. Gewinnn 17.3 Mio Fr. (erw. 18.2 Mio Fr.). Ausblick bleibt vage. Aktienrückkaufprogramm soll noch vor Ende Jahr wieder aufgenommen werden.
Novartis: Goldman Sachs ist für SELL bis 113 (111) Fr., Vontobel für HOLD bis 130 (128) Fr., Julius Bär für HOLD bis 130 (120) Fr. und Barclays für EQUAL WEIGHT bis 125 (120) Fr.
SFS Group: Halbjahresumsatz 1.56 Mrd Fr. (erw. 1.55 Mrd Fr.). Org. Wachstum +4pc (erw. +3.1pc). Op. Gewinn 206 Mio Fr. (erw. 182.7 Mio Fr.). Ziele fürs Gesamtjahr bleiben dieselben. UBS bleibt für BUY bis 130 Fr.
Temenos: Quartalsumsatz 282 Mio $ (erw. 296 Mio $). Op. Gewinn 116.1 Mio $ (erw. 110 Mio $). Viel beachtete SaaS-Umsätze enttäuschen. Jahresvorgaben und Mittelfristziele dennoch bestätigt. Jefferies bleibt etwas enttäuscht für BUY bis 85 Fr. UBS beisst sich weiter fest mit SELL bis 54.50 (57) Fr.
Valiant: Halbjahresgewinn 75.9 Mio Fr. (erw. 77.1 Mio Fr.). Kepler Cheuvreux stösst sich an den enttäuschenden Zinserträgen mit REDUCE bis 128 Fr.
VAT Group: Basler KB erhöht auf 700 (570) Fr. mit MARKTGEWICHTEN und Berenberg Bank für HOLD bis 640 (600) Fr.
Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future MSMIC und im Knock-out-Put SSMD1V auf den SMI sowie im Knock-out-Call OSPR9T auf SpaceX. Grosses Kaufinteresse ausserdem im Call-Warrant KNIAJB auf Kühne+Nagel.