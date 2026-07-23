...Galderma, Roche, Kühne+Nagel oder SFS Group vorwiegend positive Aspekte abgewinnen, fallen jene von Temenos, Nestlé oder Valiant eher durch. Dementsprechend kommt es schon im vorbörslichen Handel zu grösseren Kursbewegungen. Vorbörsliche Indikationen wie üblich mit Vorsicht zu geniessen. Stunde der Wahrheit meist erst in der ersten Stunde des regulären Handels. Harren wir folglich doch mal der Dinge...