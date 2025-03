New Yorker Börse vor dem Fed-Entscheid tiefer. Hat beinahe schon Tradition. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Bitcoin weiterhin kraftlos. Schweizer Handelsdelegation gelingt es in Washington, die Vorwürfe der Trump-Regierung der unlauteren Handelspraktiken widerlegen. Ein wichtiger Erfolg auf dem Weg hin zu einem Handelsabkommen?