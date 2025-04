New Yorker Börse vergangene Nacht mit einer kräftigen Erholung. Entspannung bei den Langfristzinsen und Zollhoffnungen verleihen Nvidia und Co Flügel. Geschehen ganz im Zeichen von Deckungskäufen, wie mir berichtet wird. Netflix zahlenbedingt gefragt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut deutlich höher. Gewinnen weitere bis zu 1.8pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Allerdings gemächlicher unterwegs als die Leitbörse in New York. Vorzeichen stehen auch in Europa und der Schweiz auf Erholung. Bitcoin kann sich bei über 93'000 $ behaupten.