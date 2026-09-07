...Analystin Leonie Zirn hält den Bewertungsabschlag von 30pc gegenüber dem langjährigen Durchschnitt und von mehr als 50pc gegenüber anderen Schweizer Bauzulieferern für übertrieben. Geht deshalb auf BUY (Neutral) mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 6.20 (zuvor 4.10) Franken. Der enge Markt sowie die geballte Marktmacht der UBS dürften der Arbonia-Aktie heute im Tagesverlauf Flügel verleihen.