Das ist an den Märkten passiert
...Analystin Leonie Zirn hält den Bewertungsabschlag von 30pc gegenüber dem langjährigen Durchschnitt und von mehr als 50pc gegenüber anderen Schweizer Bauzulieferern für übertrieben. Geht deshalb auf BUY (Neutral) mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 6.20 (zuvor 4.10) Franken. Der enge Markt sowie die geballte Marktmacht der UBS dürften der Arbonia-Aktie heute im Tagesverlauf Flügel verleihen.
Geschehen an New Yorker Börse vor dem langen Wochenende von Gewinnmitnahmen geprägt. Starker Arbeitsmarktbericht zieht Zinsängste nach sich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen kraftlos. Gold und Silber im Angebot.
SMI vorbörslich unter Druck. Schwergewicht Novartis und Schindler mit schmerzhaften Verlusten. Swiss Re und ABB hingegen leicht im Plus. US-Aktienmarkt heute feiertagsbedingt geschlossen. Daher auch hierzulande mit einem eher dünnen Handel zu rechnen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
ABB +0.6%
Swiss Re +0.3%
Verlierer:
Novartis -4.2% (Produktrückschlag)
Schindler -2.7% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Aktionärsgruppe um Fredy Ganter hält neuerdings etwas mehr als 5.2pc am diesjährigen SMI-Schlusslicht. Gegenüber der letzten Offenlegungsmeldung von Ende April ein leichtes Plus. US-Risikokapitalspezialist Blue Owl kurz vor dem Wochenende mit Problemen bei einem Private-Loan-Fonds.
Novartis: In New York gehandelte Stücke Freitagnacht zeitweise um mehr als 4pc tiefer. Händler verweisen auf einen produktseitigen Rückschlag mit dem Herzmedikament Pelacarsen. Kepler Cheuvreux bleibt dennoch für BUY bis 135 Fr. und Bank of America sogar für BUY bis 150 Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 128 (130) Fr.
Accelleron: Deutsche Bank erhöht auf 76 (74) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen den höheren diesjährigen Finanzzielen Rechnung.
Adecco: Silchester International bleibt mit Abstand grösster Aktionär des Stellenvermittlers mit einem Stimmenanteil von gut 15pc.
Burkhalter: Halbjahresumsatz 591.2 Mio Fr. (erw. 598.5 Mio Fr.). Op. Gewinn 31.1 Mio Fr. (erw. 30.9 Mio Fr.).
R&S Group: Firmenchef Eduardo Terzi muss nach gerade einmal etwas mehr als einem Jahr den Hut nehmen. Finanzchef Matthias Weibel springt vorübergehend für ihn ein. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 20 Fr.
Schindler: Goldman Sachs geht auf SELL (Neutral) bis 233 (286) Fr. Zuständige Analystin nimmt einschneidende Schätzungsreduktionen vor.
SoftwareOne: J.P. Morgan erhöht auf 9 (7.50) Fr. mit NEUTRAL. Rückgewinnung des Anlegervertrauens bleibe ein langer Weg.
Derivate: Frühe Umsätze im Knock-out-Put SDAJKV auf den DAX sowie im Long Mini-Future MSIFPV auf die Silber-Unze. Kaufinteresse zudem im Long Mini-Future MPGBIV auf Partners Group.