...4'250 $ und in zwölf Monaten bei 4'500 $. Menke in Sachen Silber etwas zurückhaltender mit einer Prognose von 56 $ je Unze in drei und zwölf Monaten. Prognosen liegen damit mehrheitlich unter den zuletzt bezahlten Preisen. Zürcher Bank rät der eigenen Anlagekundschaft vermutlich auch deshalb unverblümt dazu, wenigstens einen Teil der Edelmetallbestände abzusichern. Begründet dies mit der hohen Anfälligkeit der Märkte für kurzfristige und stimmungsbedingte Rücksetzer.