Das ist an den Märkten passiert
...4'250 $ und in zwölf Monaten bei 4'500 $. Menke in Sachen Silber etwas zurückhaltender mit einer Prognose von 56 $ je Unze in drei und zwölf Monaten. Prognosen liegen damit mehrheitlich unter den zuletzt bezahlten Preisen. Zürcher Bank rät der eigenen Anlagekundschaft vermutlich auch deshalb unverblümt dazu, wenigstens einen Teil der Edelmetallbestände abzusichern. Begründet dies mit der hohen Anfälligkeit der Märkte für kurzfristige und stimmungsbedingte Rücksetzer.
New Yorker Börse im Rekordrausch. Nach dem Dow Jones Industrial Index nun auch der breit gefasste S&P 500 Index mit neuen Bestmarken. Zinssensitive Tech-Giganten jedoch weiterhin eher ein Bremsklotz. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich denn auch nur langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin und andere Kryptowährungen mehrheitlich tiefer. Geschehen von Gewinnmitnahmen überschattet. Gold-Unze schrammt knapp am Rekordhoch aus der Altjahreswoche vorbei.
SMI vorbörslich dank Roche und Novartis flott unterwegs. Einzig Logitech sowie Kühne+Nagel lassen den Kopf hängen. Bei den Nebenwerten mit Ausnahme gesuchter Basilea keine auffälligen Kursbewegungen auszumachen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
ABB +1.2% (Heraufstufung)
Basilea +1.2% (neue Partnerschaft)
Verlierer:
Kühne+Nagel -0.3% (Branchenstudie)
Logitech -0.3% (Analystenkommentar)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Amrize: Das lange Warten auf die erste Ergänzungs-Übernahme hat mit dem Kauf der texanischen PB Materials endlich ein Ende. Vontobel bleibt für BUY bis 51 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis immerhin 50 Fr. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Nestlé: Julius Bär verteidigt die zuletzt schwache Aktie. Zuständiger Analyst hält die finanziellen Folgen des jüngsten Produktrückrufs für vernachlässigbar und bleibt für BUY bis 92 Fr. Bernstein Société Générale widerspricht mit MARKET PERFORM bis 74 (79) Fr.
ABB: Bernstein Société Générale rudert zurück und geht auf MARKET PERFORM (Underperform) bis 60 (50) Fr.
Addex: US-Partner Neurosterix geht mit dem Schizophrenie-Mittel NTX-253 in klinische Studien. Positiv.
Adecco: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 42.50 (43) Fr. Org. Wachstum dürfte sich im Schlussquartal erneut leicht verbessert haben. Höchstes mir bekanntes Kursziel für den Stellenvermittler.
Alcon: Geplante Übernahme von Staar Surgical scheitert am Widerstand aus dem Aktionariat. Transaktion damit wohl vom Tisch. Basler KB bleibt für ÜBERGEWICHTEN bis 78 Fr. und Vontobel für HOLD bis 67 Fr.
Basilea: Arbeitet künftig mit Prokaryotics auf dem Gebiet von Breitband-Antimykotika zusammen. Vereinbarung sieht Zahlungen an Prokaryotics von bis zu 48.5 Mio $ vor. Kepler Cheuvreux begrüsst die Transaktion mit BUY bis 69 Fr.
Inficon: UBS Fund Management meldet erstmals seit Mitte Dezember wieder einen Stimmenanteil von mehr als 10pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Lindt&Sprüngli: UBS bleibt zuversichtlich mit BUY bis 147'000 Fr. Berichtet von einer Belebung in Nordamerika im Dezember. Bernstein Société Générale deutlich zurückhaltender mit MARKET PERFORM bis 116'000 (115'000) Fr.
Mobilezone: Vontobel erhöht auf 13 (12) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen dem Verkauf des Deutschland-Geschäfts Rechnung.
Novartis: Barclays startet wieder mit EQUAL WEIGHT bis 120 Fr. Wettbewerbsdruck dürfte auf vielen Therapiegebieten zunehmen. Daher Stagnierung beim Gewinn zu erwarten.
Orior: UBS beisst sich weiterhin fest mit SELL bis 12 (13) Fr. Warnt vor Preisdruck beim wichtigsten Kunden, dem "Orangen Riesen" Migros. Hohe Schulden in der Bilanz auch nicht eben von Vorteil.
Roche: Barclays startet wieder mit OVERWEIGHT bis 390 (275) Fr. Lobt die guten Gewinnaussichten der Basler Pharma- und Diagnostikgruppe.
Sandoz: Barclays startet wieder mit OVERWEIGHT bis 70 (55) Fr. Dank der Einführung neuer Biosimilars in den nächsten Monaten mit einer Wachstumsbeschleunigung zu rechnen.
Swisscom: Vereinbart mit dem italienischen Marktführer Telecom Italia Mobile, kurz TIM, einen beschleunigten Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. J.P. Morgan bleibt für UNDERWEIGHT bis 530 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar nur für REDUCE bis 520 Fr.
Swiss Re: Aktie seit Montag unter Verkaufsdruck. Berenberg Bank und Barclays mit vorsichtigen Aussagen zur Januar-Erneuerungsrunde in der Rückversicherungsindustrie.
Temenos: Barclays erhöht auf 77 (67) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Aussichten für die Genfer Bankensoftware-Schmiede bleiben mit Blick aufs 2026 gut.
VAT Group: Aktie für die Bank of America ein Kauf bis 506 (385) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für den Vakuumventilehersteller aus dem Rheintal.
Zurich Insurance: Deutsche Bank startet wieder mit HOLD bis 575 (570) Fr. Gibt ausgerechnet der Aktie der französischen Erzrivalin Axa den Vorzug mit BUY bis 45 €.