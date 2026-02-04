Das ist an den Märkten passiert
...Hinderungsgrund, ihre Franken-Prognosen nicht doch nach oben anzupassen. Geht auf einen Horizont von drei und zwölf Monaten von einem Euro-Kurs von 0.93 (zuvor 0.94) Franken und von einem Dollar-Kurs von 0.78 (zuvor 0.80) Franken und 0.75 (zuvor 0.77) Franken aus. Altermatt hält im momentanen Umfeld Fremdwährungskäufe durch die SNB für möglich, nicht aber Leitzinssenkungen.
New Yorker Börse kann in der zweiten Sitzungshälfte zwar Boden gutmachen. Wichtigste Indizes letztendlich dennoch tiefer. Geschehen bei Schwergewichten wie Nvidia oder Microsoft von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures grenzen erneute Verluste im asiatischen Handel ein. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Rasche Einigung Washingtons im Haushaltstreit. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Kryptowährungen weiterhin unter Druck. Bitcoin auf dem tiefsten Stand seit der Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Gold-Unze zurück über 5000 $. Andere Edelmetalle nicht weniger flott unterwegs.
UBS vorbörslich einziger SMI-Titel im Plus. Novartis und Holcim deutlich tiefer gestellt. Bei den Nebenwerten stehen gefragte AMS Osram schwachen EFG International gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +6.1% (Verkauf von Unternehmensteilen)
UBS +0.8% (Zahlen, Dividende)
Verlierer:
EFG International -2.2% (Herunterstufung)
Holcim -2.2% (neue EU-Pläne für Co2-Zertifikate)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Quartalsgewinn vor Steuern 2.87 Mrd $ (erw. 2.41 Mrd $). Verwaltete Vermögen per Ende Dezember erstmals über 7000 Mrd $ (erw. 6910 Mrd $). Dividende +22pc auf 1.10 $ (erw. 0.99 $) je Aktie. Darüber hinaus Aktienrückkäufe im Umfang von 3 Mrd $ geplant. Zahlenqualität jedoch nicht über jeglichen Zweifel erhaben... Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 43 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
AMS Osram: Verkauft Teile des Sensor-Geschäfts für 570 Mio € in bar an die deutsche Infineon. Erlös fliesst in den Schuldenabbau. Was die Spatzen schon seit Wochen von den Dächern pfeifen, ist seit gestern Abend nun endlich offiziell. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 7.50 Fr. und Vontobel für HOLD bis 9 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Amrize: Gerüchten aus Übersee zufolge basteln grosse US-Baukonzerne an einem Plan zum Bau von einer Million "Trump Häusern".
BKW: Octavian trimmt auf 172 (175) Fr. mit HOLD. Trägt mit der Anpassung dem letztjährigen Abschreiber sowie den vorsichtigen Gewinnvorgaben fürs laufende Jahr Rechnung.
Cicor: UBS startet mit BUY bis 173 Fr. Sieht in der starken Stellung als europäischer Rüstungszulieferer einen entscheidenden Vorteil. Solide Bilanz bietet Raum für weitere Ergänzungsübernahmen mit Gewinnpotenzial.
Dormakaba: Übernimmt das Hotelgeschäft der australischen Vintech Systems. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 81 Fr.
EFG International: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 20.70 (18.40) Fr. Aktie nach grundlegender Neubeurteilung und -bewertung am Ziel angelangt.
Julius Bär: J.P. Morgan ist für OVERWEIGHT bis 76 (75) Fr. und Barclays für EQUAL WEIGHT bis 63.70 (66.10) Fr.
Kühne+Nagel: Research Partners erhöht auf 150 (137) Fr. mit HALTEN. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, wie der zuständige Analyst schreibt.
Nestlé: Renommierte "Financial Times" mit ersten Indiskretionen rund um den geplanten Konzern-Umbau. Firmenchef Philipp Navratil wolle weg von der regionalen Struktur und hin zu den vier Säulen Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks. Vollständier Rückzug aus dem Wasser-Geschäft erscheint daher wohl wahrscheinlich. US-Rivale Mondelez vergangene Nacht mit enttäuschendem Ausblick. Aktie nachbörslich -4pc. Kepler Cheuvreux und Vontobel bleiben beide für BUY bis 90 Fr.
Novartis: Quartalsumsatz 13.34 Mrd $ (erw. 13.69 Mrd $). Op. Kerngewinn 4.93 Mrd $ (erw. 4.92 Mrd $). Dividende +6pc auf 3.70 Fr. (erw. 3.82 Fr.) je Aktie. Umsätze mit dem Herzmedikament Entresto brechen schneller weg als gedacht. Auch der Absatz mit dem Brustkrebsmittel Kisqali enttäuscht. Diesjährige Gewinnvorgaben stellen die jüngsten Kursrekorde der Aktie in Frage. Kepler Cheuvreux will BUY bis 106 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken. Vontobel deutlich zuversichtlicher mit BUY bis 129 Fr. Basler KB erhöht auf 111 (108) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Partners Group: Aktie gestern unter starkem Verkaufsdruck. Auch andere Risikokapitalspezialisten wie etwa EQT nach einem Kursdebakel bei Softwarefirmen mit deutlichen Abschlägen.
R&S Group: Octavian geht auf BUY (Hold) bis 26.50 Fr. Zuständiger Analyst sieht bei der Aktie mit Blick auf die erfreulich starken Margen ein deutliches Aufwärtspotenzial.
Roche: Morgan Stanley erhöht eher widerwillig auf 295 (290) Fr. mit UNDERWEIGHT. Vontobel ist hingegen für HOLD bis 354 (349) Fr.
Skan: UBS nach Road-Show mit dem neuen und dem früheren Firmenchef mehrheitlich mit ermutigenden Aussagen. Grossbank bleibt jedenfalls für BUY bis 75 Fr.
Zurich Insurance: Erhöht das Beazley-Angebot auf 13.35 £ je Aktie in bar. Erkauft sich damit den Segen des britischen Spezialversicherers.
Derivate: Frühe Umsätze im Knock-out-Put SSMAHV auf den SMI sowie in den Long Mini-Futures MSICVV und MSIDIV auf die Silber-Unze. Aktivitäten auch im Call-Warrant WSIS2V auf das Edelmetall sowie im Call-Warrant PGXCJB auf Partners Group.