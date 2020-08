Der cash Insider berichtet im Insider Briefing börsentäglich von brandaktuellen Beobachtungen rund um den Schweizer Aktienmarkt und ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv.

Von wegen Sommerflaute: Die letzten Wochen hatten es in sich – selbst wenn der Juli für den Schweizer Aktienmarkt unter dem Strich mehr oder weniger ein Nullsummenspiel war. Nicht nur der Swiss Market Index (SMI), auch der breiter gefasste Swiss Performance Index (SPI) notieren in etwa wieder dort, wo sie schon am Monatsbeginn standen.

Die Halbjahresberichterstattung brachte nicht nur uns Wirtschaftsjournalisten zeitweise an den Anschlag, sie führte auch bei der einen oder Aktie für starke Kursbewegungen. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: So intensiv wie in den letzten Wochen war die Unternehmensberichterstattung noch selten.

Am vergangenen Donnerstag legten mit LafargeHolcim, Clariant, Credit Suisse und Nestlé nicht weniger als vier Blue-Chip-Gesellschaften ihre Zahlenkränze vor. Am vorderen Dienstag waren es mit Logitech, Givaudan, UBS, Kühne+Nagel, Novartis und SGS sogar deren sechs. Für mich lässt sich diese Konzentration bei der Berichterstattung kaum nachvollziehen. Denn am Ende des Tages stehlen sich die Unternehmen gegenseitig die Schau – ganz egal ob gewollt oder ungewollt.

Man muss schon beinahe eine masochistische Ader haben, um an solchen Tagen als Wirtschaftsjournalist tätig zu sein. Deshalb gilt insbesondere den Agenturjournalisten mein ganzer Respekt...

Abseits des Zahlengetöses liess sich die eine oder andere interessante Beobachtung machen – sofern man denn etwas genauer hinschaute.

Auffällig ist vor allem die Kursschwäche bei den Valoren von Nestlé, Roche und Novartis. Es sind vorwiegend Futures-Verkaufe, die diesen Schwergewichten zusetzen. Am Freitag schrieb ich in diesem Zusammenhang:

Auch vielen meiner Leserinnen und Leser dürfte die Kursschwäche bei den drei Indexschwergewichten Nestlé, Roche und Novartis aufgefallen sein. Selbst ein besser als erwartet ausgefallenes Halbjahresergebnis verhinderte am Donnerstag nicht, dass die Kurse bei Nestlé ins Rutschen gerieten.

Diese Schwäche kommt nicht von ungefähr. Seit Tagen sichern mächtige Grossinvestoren ihre Schweizer Aktienbestände ab, indem sie Futures auf den SMI verkaufen. Gleichzeitig fliesst noch immer viel Geld aus den Indexschwergewichten in gefeierte Wachstumsaktien wie Logitech, Sonova oder Lonza – ganz nach amerikanischem Vorbild. Mit einem Unterschied: In New York sind die beliebtesten Wachstumsaktien auch gleich die dortigen Indexschwergewichte.

Wüsste ich es nicht besser, würde ich wohl eine orchestrierte Aktion mächtiger Grossinvestoren hinter der Kursschwäche bei den Valoren von Nestlé, Roche und Novartis vermuten, um das "golden Cross" beim SMI quasi in letzter Minute noch vereiteln zu können. Zu diesem starken charttechnischen Kaufsignal kommt es, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt jenen auf 200 Tage von unten nach oben durchbricht. Für gewöhnlich steht diese Konstellation am Beginn einer mehrwöchigen, wenn nicht gar einer mehrmonatigen Aufwärtsbewegung. Das letzte "golden Cross" geht beim SMI auf Ende Februar letzten Jahres zurück. 12 Monate später stand das Börsenbarometer 2000 Punkte höher. Sollte das Börsenbarometer unter 10'000 Punkte zurückfallen, steigt allerdings mit jedem Tag die Gefahr, dass es sich bloss um ein Fehlsignal handelt.

Meine Vermutung: Dem SMI und vielen anderen Aktienindizes rund um den Globus steht die erste wichtige Bewährungsprobe nach der kräftigen Gegenbewegung seit Mitte März bevor. Auch hierzulande sind die Halbjahresergebnisse bei vielen Unternehmen nun bekannt. Nun müssen dringend neue Impulse her.

Bilanz der letzten Jahre

Jahr Aktienfavoriten SPI 2013 +40,1 Prozent +23,9 Prozent 2014 +11,4 Prozent +15,2 Prozent 2015 + 4,1 Prozent + 2,4 Prozent 2016 - 3,7 Prozent - 1,7 Prozent 2017 +23,6 Prozent +20,1 Prozent 2018 - 19,1 Prozent - 8,8 Prozent 2019 +25,4 Prozent +30,6 Prozent 2020* - 4,8 Prozent - 4,3 Prozent

* Schlusskurse vom 31. Juli 2020

Was mir übrigens auch noch auffällt: Die Gewinneraktien sind die gleichen wie schon seit Monaten. In den letzten Wochen floss noch einmal viel Geld in die diesjährigen Börsenüberflieger wie Logitech, Givaudan oder Lonza. Mit Zur Rose ist ein erster Vertreter dieses beliebten Titelsegments nun aber still und leise um fast 20 Prozent vom Rekordhoch von Mitte Juli nach unten zurückgefallen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Dennoch zeigt sich am Beispiel der Versandapotheke, wie schnell das Pendel umschlagen kann.

Wenn Analysten bei ihren schon vor Jahren ausgesprochenen Verkaufsempfehlungen für Aktien wie Givaudan einen Rückzieher machen - und das erst noch mit teils fadenscheinigen Argumenten - dann ist das ganz sicher kein Zeichen der Stärke für den gesamten Aktienmarkt.

Zeitnah geraten die diesjährigen Verliereraktien nach einem kurzen Aufbäumen zusehends wieder unter Verkaufsdruck, losgetreten von Abgaben aus dem amerikanischen Raum. Die wenig erfolgsverwöhnten Aktionäre von Valora, Rieter, Lastminute oder Dufry dürften wissen, wovon ich spreche.

Vor wenigen Tagen wiesen meine Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2020 mal eben schnell positive Vorzeichen für das Gesamtjahr auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie auch gegenüber dem SPI die Nase vorn. Doch die Freude sollte nicht lange währen. Als Spielverderber erwiesen sich insbesondere die Aktien von Stadler Rail, AMS und UBS. Immerhin konnten die Aktienfavoriten im Juli weiteren Boden gegenüber dem Vergleichsindex gutmachen. Am Freitag bei Börsenschluss stand ein Minus von 4,8 Prozent bei den Aktienfavoriten einem um 4,3 Prozent tieferen SPI gegenüber.

Da mir die Kurserholung bei Ascom zu weit geht, nehme ich bei den Aktien des Berner Spezialisten für Spitalkommunikation die nunmehr geringen Kursverluste mit und verkaufe die Titelposition. Die Papiere haben sich in den letzten Wochen weit von der Geschäftsentwicklung nach oben abgekoppelt. Wenn das mal gut kommt.

Aktuelle Positionen Aktienfavoriten

Titel Anzahl Einstand akt. Wert* Erfolg G/V Barmittel 3'762,21 ABB N 425 23,58 9'677,25 - 344,25 - 3,44 Prozent AMS I 1'100 8,98 9'754,00 + 4'017,12 + 64,42 Prozent LafargeHolcim N 185 53,90 10'752,50 - 1'892,45 - 14,97 Prozent Nestlé N 90 111,00 9'729,00 - 261,00 - 2,61 Prozent Swatch Group N 200 41,62 7'248,00 - 1'076,00 - 12,93 Prozent UBS Group N 817 12,24 9'732,45 - 1'312,48 - 11,88 Prozent Ascom N 930 10,74 9'579,00 - 409,20 - 4,10 Prozent Klingelnberg N 411 24,30 6'041,70 - 3'945,60 - 39,51 Prozent OC Oerlikon N 993 10,94 9'702,75 - 3'383,40 - 25,85 Prozent Stadler Rail N 250 39,30 9'100,00 - 725,00 - 7,38 Prozent Total 95'178,86 - 4,82 Prozent

* Schlusskurse vom 31. Juli 2020

Etwas ratlos macht mich die Kursschwäche bei Stadler Rail. Im Kontakt mit Händlern, Analysten und grossen Institutionellen spüre ich jedoch gewisse Ängste. Dass der öffentliche Verkehr unter den Folgen der Covid-19-Pandemie ächzt, ist nicht neu. Gut möglich deshalb, dass es in der ersten Jahreshälfte zu Auftragsstornierungen oder zumindest zu –verzögerungen kam. Bei einem Auftragsbestand von mehr als 16 Milliarden Franken lasse ich mir da keine grauen Haare spriessen. Doch auch um die Zahlungsmoral der Kunden dürfte es womöglich schon besser gestellt gewesen sein.

Antworten versprechen in diesem Zusammenhang wohl erst die Halbjahreszahlen von Ende August – sofern das Unternehmen aus dem thurgauischen Bussnang nicht erneut die Flucht nach vorn ergreift und sich schon vorher zu Wort meldet. Lassen wir uns deshalb doch überraschen, was der August so bringt.

Bisherige Transaktionen Aktienfavoriten

Datum Titel Anzahl Kurs Total 27.12.2019 ABB N Kauf 425 23,58 Franken 10'050,50- 27.12.2019 LafargeHolcim N Kauf 185 53,90 Franken 10'000,50- 27.12.2019 Lonza N Kauf 28 355,50 Franken 9'983,00- 27.12.2019 Swatch Group I Kauf 37 269,80 Franken 10'011,60- 27.12.2019 Temenos N Kauf 65 154,05 Franken 10'042,25- 27.12.2019 UBS N Kauf 817 12,24 Franken 10'029,08- 27.12.2019 Ascom N Kauf 930 10,74 Franken 10'017,20- 27.12.2019 Klingelnberg N Kauf 411 24,39 Franken 10'016,30- 27.12.2019 OC Oelikon N Kauf 876 11,41 Franken 10'024,16- 11.02.2020 Put WTEA1V Kauf 3'250 0,25 Franken 874.00- 02.03.2020 Put WTEA1V Verkauf 3'250 0,58 Franken 1'856,00+ 02.03.2020 Swatch Group I Verkauf 37 223,20 Franken 8'229,40+ 02.03.2020 Swatch Group N Kauf 200 41,62 Franken 8'353,00- 26.03.2020 AMS I Kauf 540 9,27 Franken 5'034,80- 01.04.2020 AMS I Kauf 560 8,70 Franken 4'901,00- 09.04.2020 OC Oerlikon N Kauf 117 7,45 Franken 900,65- 24.04.2020 Put AMSBBZ Kauf 11'000 0,065 Franken 744,00- 30.04.2020 Put AMSBBZ Verkauf 11'000 0,03 Franken 301,00+ 04.05.2020 Lonza N Verkauf 28 431,00 Franken 12'039,00+ 26.05.2020 Temenos N Verkauf 65 149,20 Franken 9'669,00+ 26.05.2020 Stadler Rail N Kauf 250 39,30 Franken 9'854,00- 02.06.2020 AMS I Verkauf 450 15,55 Franken 6'968,50+ 02.06.2020 LafargeHolcim Kauf 65 41,13 Franken 2'702,45- 06.07.2020 OC Oerlikon N Kauf 282 7,87 Franken 2'248,34- 06.07.2020 UBS N Kauf 93 11,235 Franken 1'073,86- 29.07.2020 Nestlé N Kauf 90 111,00 Franken 10'019,00-