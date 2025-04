Ein Bericht des «Wall Street Journal», wonach die USA eine teils deutliche Senkung der China-Zölle erwägen, sorgte am Nachmittag für zeitweise ausgelassene Freude am Aktienmarkt. Mit in der Spitze mehr als 5'123 Punkten hatte der EuroStoxx seine Verluste seit der Anfang April von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zoll-Lawine gegen praktisch die ganze Welt vollständig wettgemacht.