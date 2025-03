Am grossen Verfallstag an den Terminmärkten verabschiedete sich der EuroStoxx 50 0,50 Prozent tiefer mit 5'423,83 Punkten aus dem Handel. Damit knüpfte der Eurozonen-Leitindex an seine Vortagsschwäche an. Dank einer freundlichen ersten Wochenhälfte rettete er immerhin ein Wochenplus von knapp 0,4 Prozent ins Ziel.