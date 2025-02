Positiv war am Freitag das Bild im europäischen Chemiesektor , in dem Air Liquide das Feld anführten. Die Papiere des Industriegasekonzerns lagen nach überzeugenden Jahreszahlen auch an der Eurostoxx-Spitze mit plus 3,3 Prozent. JPMorgan-Experte Chetan Udeshi wertete ordentliche Zahlen und den Spielraum für die Margenschätzungen am Markt als beruhigend.